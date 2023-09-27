Свежий дизайн и улучшенный интерьер: представлена новая Mazda 2 2024 (фото)

Обновленная Mazda 2 может похвастаться измененным экстерьером и улучшенным интерьером. Также хэтчбек получил расширенный список оснащения для базовых комплектаций.

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Европейская версия хэтчбека Mazda 2 обновилась для 2024 модельного года. Модель получила измененный дизайн экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В европейской дизайн-студии Mazda постарались сделать хэтчбек Mazda 2 менее похожим на своего "донора" Toyota Yaris. Спереди появились новый бампер и измененная решетка радиатора.

Спереди появился новый бампер Фото: Mazda

Задняя панель, которая соединяет фонари, теперь окрашивается в цвет кузова. Помимо этого был немного изменен задний бампер хэтчбека.

Задняя часть хэтчбека изменилась незначительно Фото: Mazda

В интерьере появились 12,3-дюймовая панель приборов и 10,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Предусмотрен и компактный проекционный дисплей.

В интерьере установлены два дисплея Фото: Mazda

В топовую комплектацию Homura Plus входят панорамный люк на крыше и двухзонный климат-контроль. Также эта версия получила 17-дюймовые колесные диски и полностью светодиодные фонари.

Гибридная модификация Mazda 2 оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 116 л.с. и 169 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с бесступенчатой коробкой переключения передач.

Расход топлива составляет всего 3,8 литра в смешанном цикле. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,7 секунды, а максимальная скорость составляет 175 км/ч.

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Новинка поступит в продажу в Европе уже до конца 2023 года. Стоимость обновленного хэтчбека не раскрывается.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете рассекретили внешность Mazda 2 нового поколения.