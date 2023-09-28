Задній привід і 345 сил: розкрито подробиці нової Mazda 6 2024 (фото)

Нова Mazda 6 буде побудована на задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Седан отримає шестициліндрові бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом.

Related video

Опубліковано перші неофіційні рендери Mazda 6 четвертого покоління. Модель D-класу може з'явитися у 2025 році або навіть пізніше. Це стверджують журналісти японського видання Best Car.

Слід зазначити, що в Mazda ніколи не підтверджували розробку нового покоління "шістки". Седан нинішньої генерації вже перестали продавати на низці ринків і незабаром знімуть із виробництва.

Седан побудують на задньопривідній платформі Фото: BestCarWeb

За даними Best Car, нова Mazda 6 буде чотиридверним седаном-купе за прикладом Mercedes CLS. На рендерах у авто похилий аркоподібний дах, довгий капот і висока віконна лінія.

"Шістка" вперше стане задньопривідною, адже її побудують на платформі моделей Mazda CX-60 і CX-90 з поздовжнім розташуванням двигуна. Мотори також запозичать у цих моделей.

Важливо

Новий флагман: в Україні з'явиться преміальний семимісний кросовер Mazda CX-90 (фото)

Седан Mazda 6 отримає турбошістки об'ємом 3,3 л — бензинові потужністю 284 і 345 к.с. і дизельні на 200, 231 і 254 к.с. Також повинен з'явитися 328-сильний гібрид з 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, який можна підзарядити. Не виключено, що з'являться і версії з повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що зміна поколінь очікує і на компактний хетчбек Mazda 2.

Також ми писали, що Mazda припинить випуск недорогого сімейного кросовера.