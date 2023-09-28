Задний привод и 345 сил: раскрыты подробности новой Mazda 6 2024 (фото)

Новая Mazda 6 будет построена на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Седан получит шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом.

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Опубликованы первые неофициальные рендеры Mazda 6 четвертого поколения. Модель D-класса может появиться в 2025 году или даже позже. Это утверждают журналисты японского издания Best Car.

Следует отметить, что в Mazda никогда не подтверждали разработку нового поколения "шестерки". Седан нынешней генерации уже перестали продавать на ряде рынков и вскоре снимут с производства.

Седан построят на заднеприводной платформе Фото: BestCarWeb

По данным Best Car, новая Mazda 6 будет четырехдверным седаном-купе по примеру Mercedes CLS. На рендерах у авто покатая аркообразная крыша, длинный капот и высокая оконная линия.

"Шестерка" впервые станет заднеприводной, ведь ее построят на платформе моделей Mazda CX-60 и CX-90 с продольным расположением двигателя. Моторы также позаимствуют у этих моделей.

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Седан Mazda 6 получит турбошестерки объемом 3,3 л – бензиновые мощностью 284 и 345 л. с. и дизельные на 200, 231 и 254 л. с. Также должен появиться 328-сильный подзаряжаемый гибрид с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Не исключено, что появятся и версии с полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал, что смена поколений ожидает и компактный хэтчбек Mazda 2.

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