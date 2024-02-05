Альтернатива кроссоверу: в Киеве заметили новый внедорожный универсал Skoda (фото)

Skoda Octavia Scout — универсал повышенной проходимости с увеличенным клиренсом и внедорожным обвесом. Модель доступна в бензиновых и дизельных версиях.

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В Украине появилась новая Skoda Octavia Scout. Универсал повышенной проходимости заметили в Киеве, причем у него дипломатические номера. Его снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Судя по номерам, универсал Skoda Octavia Scout закреплен за посольством Чехии. Эта модель выпускается с 2020 года, но официально не продается в Украине, поэтому, скорее всего, была ввезена в нашу страну дипломатами.

У универсала увеличен клиренс и появился пластиковый обвес Фото: Topcars UA

От стандартного универсала Skoda Octavia Scout отличается пластиковым внедорожным обвесом и увеличенным до 163 мм клиренсом. Кроме того, у него особая внутренняя отделка. Объем багажника составляет 640 л.

Внедорожный универсал Skoda предлагают с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 190 л. с., а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 200 л. с. Самые мощные модификации разгоняются до 100 км/ч примерно за 7 с.

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Skoda Octavia Scout выпускают с 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Полный привод дополнен специальным внедорожным режимом и системой помощи на спуске.

К слову, вскоре Skoda Octavia пройдет обновление и первые тизеры модели уже появились.

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