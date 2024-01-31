Новую Skoda Octavia 2024 показали до презентации (видео)

Обновленная Skoda Octavia изменится внешне и внутри. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Skoda Octavia в нынешнем году пройдет модернизацию. Авто вскоре представят, а пока на официальном Youtube-канале чешского производителя появились новые тизеры.

На видео новая Skoda Octavia затемнена, но можно разглядеть отдельные детали авто. В частности, у лифтбэка увеличена решетка радиатора, заменены бамперы и установлены новые фары и фонари. Логотип Skoda получит светодиодную подсветку.

Салон Skoda Octavia на видео не показали. Скорее всего, внутри установят увеличенный сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Ожидается, что новая Skoda Octavia 2024 года сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 и 245 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 115, 150 и 200 л. с. Часть из них дополнят 48-вольтными гибридными установками.

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Кроме того, Skoda Octavia 2024 должна получить новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Большая батарея позволит увеличить запас хода на электротяге.

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