Альтернатива кросоверу: у Києві помітили новий позашляховий універсал Skoda (фото)

Skoda Octavia Scout — універсал підвищеної прохідності зі збільшеним кліренсом і позашляховим обвісом. Модель доступна в бензинових і дизельних версіях.

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В Україні з'явилася нова Skoda Octavia Scout. Універсал підвищеної прохідності помітили в Києві, причому у нього дипломатичні номери. Його знімки з 'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Судячи з номерів, універсал Skoda Octavia Scout закріплений за посольством Чехії. Цю модель випускають із 2020 року, але офіційно не продають в Україні, тому, найімовірніше, її ввезли в нашу країну дипломати.

У універсала збільшено кліренс і з'явився пластиковий обвіс Фото: Topcars UA

Від стандартного універсала Skoda Octavia Scout відрізняється пластиковим позашляховим обвісом і збільшеним до 163 мм кліренсом. Крім того, у нього особливе внутрішнє оздоблення. Об'єм багажника становить 640 л.

Позашляховий універсал Skoda пропонують із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 190 к. с., а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 200 к. с. Найпотужніші модифікації розганяються до 100 км/год приблизно за 7 с.

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Skoda Octavia Scout випускають із 6-ступінчастою механічною КПП і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Повний привід доповнено спеціальним позашляховим режимом і системою допомоги на спуску.

До слова, незабаром Skoda Octavia пройде оновлення і перші тизери моделі вже з'явилися.

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