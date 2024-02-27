Найдешевший кросовер Skoda розсекретили на першому зображенні

Компактний кросовер Skoda завдовжки близько 4 метрів вирізняється цікавим дизайном. Модель отримає 1,0-літровий бензиновий турбомотор.

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Skoda готує новий компактний кросовер. Він надійде в продаж на початку 2025 року та стане найдоступнішою поза шляховою моделлю чеської марки. На сайті Skoda з’явився перший тизер авто.

На зображенні показали передню частину авто. У кросовера широка решітка радіатора, великі повітрезабірники в бампері й тоненькі світлодіодні фари.

Наразі інформації про найдешевший кросовер Skoda небагато. Він поки навіть не має імені — його планують обрати шляхом інтернет-голосування. Наразі запропоновані п’ять варіантів: Kwiq, Kymaq, Kylaq, Kariq і Kyroq.

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Для здешевлення модель виготовлятимуть у Індії, проте очікуються її постачання і в інші країни. Автомобіль збудують на платформі MQB A0-IN, а його довжина складе близько 4 метрів — це буде найменший кросовер Skoda.

Очікується, що авто отримає 1,0-літровий турбомотор. На інших моделях Skoda він розвиває від 95 до 116 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасті механічну й автоматичну КПП, а привід у авто буде переднім.

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