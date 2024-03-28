В Україні презентували найбільший MINI та інноваційну систему BMW ConnectedDrive (фото)

Новий MINI Countryman підріс у розмірах та став просторнішим. Кросовер доступний у бензинових та електричних версіях, а також оснащується системою ConnectedDrive, яка дозволяє дистанційно контролювати низку параметрів авто.

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В Україні дебютував новий MINI Countryman третього покоління. Кросовер буде доступний не лише у бензинових, але й в електричних версіях. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті MINI.

Кроссовер MINI Countryman підріс до 4,43 м у довжину та є найбільшою моделлю в історії марки. Дизайн авто став соліднішим, проте зберігає фірмові риси стилю британського бренду.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Салон MINI Countryman став просторішим. У кросовера немає щитка приладів – усі покази виведені на центральний круглий дисплей.

Новий MINI Countryman 2024 дебютував у найпотужнішій бензиновій версії JCW на 300 к. с., здатній розігнатися до сотні за 5,3 с. Також кросовер запропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (218 к. с.), а також в електричних версіях потужністю 204 і 308 к. с. із запасом ходу 433-462 км.

Усі покази в салоні виведені на центральний дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Для MINI Countryman, як і для всіх сучасних моделей BMW Group доступні система BMW ConnectedDrive. Вона дозволяє дистанційно (з допомогою додатку MyBMW у смартфоні) контролювати цілу низку функцій авто. Тепер вона запрацювала і в Україні.

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Через смартфон можна контролювати зарядку електромобіля або дистанційно прогрівати чи охолоджувати салон. А ще система попереджає про спрацювання автомобільної сигналізації та автоматично вмикає камери і записує відео. Крім того, доступні функції віддаленої діагностики авто та моніторингу стану шин.

BMW ConnectedDrive дозволяє дистанційно контролювати чимало функцій авто Фото: BMW

Смартфон також можна використовувати замість ключа для відмикання авто (функція "цифровий ключ"), причому за потреби доступ можна передати іншій особі – наприклад, щоб вона забрала авто, поки власник перебуває у від’їзді. До того ж, є можливість створити власний профіль і завантажувати власні збережені налаштування авто, від сканувавши QR-код.

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