В Украине появился новый электромобиль BMW с запасом хода до 600 км (фото)

Электромобиль BMW i3 доступен в заднеприводных версиях мощностью 286 и 340 л. с. Топовый вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с.

Related video

В Киеве заметили новый BMW i3 2023 года. Это один из первых таких электромобилей в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый BMW i3 не имеет ничего общего с одноименным компактным хэтчбеком, который недавно прекратили производить. На самом деле это электрическая версия BMW 3 Series G20. Основным рынком для модели является Китай и за основу для нее взяли удлиненный (на 11,5 см) вариант седана местного производства.

Важно

В Украине заметили редкие коллекционные спорткары BMW на автовозе (фото)

Конкретно этот электромобиль BMW i3 eDrive40 оснащен мотором на 340 л. с. и 430 Н∙м на задней оси. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

В салоне установлен широкий двухсекционный дисплей Фото: BMW

Аккумуляторная батарея емкостью 81,5 кВт∙ч позволяет проехать 592 км без подзарядки. Также существует 286-сильная версия модели с меньшей батареей и запасом хода 526 км.

От стандартного BMW 3 Series электрическая версия отличается пластиковыми вставками на месте решетки радиатора, а также голубым декором в фарах, аэродинамическими колесными дисками и обвесом. В салоне установлен широкий двухсекционный дисплей.

Кстати, недавно в Украину привезли самый мощный и самый дорогой кроссовер BMW.

Также Фокус рассказывал о редком 600-сильном седане BMW 7 Series в Киеве.