В Украине заметили редкие коллекционные спорткары BMW на автовозе (фото)

Одну из украинских автоколлекций пополнят мощные спорткары BMW M4 GTS, M5 E39 и Z4M. Общая стоимость авто составляет минимум 150 000 долларов.

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В Украину даже во время войны продолжают завозить раритетные коллекционные автомобили. Во Львове недавно заметили автовоз с мощными заряженными спорткарами BMW. Их фото опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.

BMW M4 GTS Фото: supercars_ua

На автовозе транспортировали три спортивных BMW разных годов выпуска. Все они прекрасно сохранились и очевидно пополнят одну из украинских автоколлекций. Общая стоимость авто составляет минимум 150 000 долларов.

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Самым ценным является купе BMW M4 GTS 2016 года, представленное к 30-летию модели М3. Таких спорткаров изготовили всего 803. Купе оборудовано 3,0-литровой турбошестерней на 500 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 305 км/ч. Отличить BMW M4 GTS можно по антикрылу и обвесу.

BMW M5 E39 Фото: supercars_ua

Самым старым в этой коллекции является культовый седан BMW M5 E39, который производился с 1998 года. Он оборудован 4,9-литровым V8 мощностью 400 л. с. и стартует до сотни за 5 секунд.

BMW Z4M Фото: supercars_ua

Третий спорткар — оригинальное купе BMW Z4M 2006 года с 3,2-литровой 340-сильной шестеркой. Оно также может разогнаться до 100 км/ч за 5 с. Выпустили только 4275 таких автомобилей.

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