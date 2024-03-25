В Україні помітили рідкісні колекційні спорткари BMW на автовозі (фото)
Одну із українських автоколекцій поповнять потужні спорткари BMW M4 GTS, M5 E39 та Z4M. Загальна вартість авто складає мінімум 150 000 доларів.
В Україну навіть під час війни продовжують завозити раритетні колекційні автомобілі. У Львові нещодавно помітили автовоз із потужними зарядженими спорткарами BMW. Їх фото опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.
На автовозі транспортували три спортивних BMW різних років випуску. Усі вони чудово збережені й очевидно поповнять одну з українських автоколекцій. Загальна вартість авто складає мінімум 150 000 доларів.Важливо
Найціннішим є купе BMW M4 GTS 2016 року, представлене до 30-річчя моделі М3.Таких спорткарів виготовили лише 803. Купе обладнане 3,0-літровою турбошісткою на 500 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 305 км/год. Відрізнити BMW M4 GTS можна за антикрилом та обвісом.
Найстарішим у цій колекції є культовий седан BMW M5 E39, який виготовляли з 1998 року. Він обладнаний 4,9-літровим V8 потужністю 400 к. с. і стартує до сотні за 5 секунд.
Третій спорткар – оригінальне купе BMW Z4M 2006 року із 3,2-літровою 340-сильною шісткою. Воно також може розігнатися до 100 км/год за 5 с. Випустили тільки 4275 таких автомобілів.
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