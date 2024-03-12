Двотонна ракета: у Києві помітили рідкісний заряджений BMW на 600 сил (фото)

Alpina B7 Bi-Turbo створено на базі BMW 7 Series G12. Великий 600-сильний седан здатен розігнатися до сотні за 3,7 с і розвинути 330 км/год.

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У Києві сфотографували седан BMW 7 Series 2017 року у версії від Alpina. Потужна модель є рідкістю на українських дорогах. Її світлини оприлюднили на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Німецьке ательє Alpina виконує тюнінг BMW із 70-х років. Автомобілі є альтернативою продукції BMW Motorsport.

Седан обладнаний 600-сильним V8 твін-турбо Фото: chpsh.carspotting

Alpina B7 Bi-Turbo (саме так називається авто) створена на базі BMW 750iL G12. Її 4,4-літровий V8 отримав нові турбіни, поршні, інтеркулер та вихлопну систему. Це збільшило його віддачу до 600 к. с. та 800 Н∙м. Існують версії з заднім та повним приводом.

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Із 8-ступінчастою автоматичною КПП двотонний седан BMW Alpina B7 Bi-Turbo розганяється до 100 км/год за 3,7 с, а його максимальна швидкість складає 330 км/год. Також допрацьована підвіска та встановлені збільшені гальма.

Максимальна швидкість авто складає 330 км/год Фото: chpsh.carspotting

Тюнінг BMW 7 Series торкнувся і дизайну. Седан отримав обвіс, задній спойлер та нові диски, а боковини прикрасили фірмовою графікою Alpina. У салоні покращене оздоблення, а також встановлені спортивні сидіння.

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