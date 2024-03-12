Двухтонная ракета: в Киеве заметили редкий заряженный BMW на 600 сил (фото)

Alpina B7 Bi-Turbo создан на базе BMW 7 Series G12. Большой 600-сильный седан способен разогнаться до сотни за 3,7 с и развить 330 км/ч.

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В Киеве сфотографировали седан BMW 7 Series 2017 года в версии от Alpina. Мощная модель является редкостью на украинских дорогах. Ее фотографии обнародовали на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Немецкое ателье Alpina выполняет тюнинг BMW с 70-х годов. Автомобили являются альтернативой продукции BMW Motorsport.

Седан оборудован 600-сильным V8 твин-турбо Фото: chpsh.carspotting

Alpina B7 Bi-Turbo (именно так называется авто) создана на базе BMW 750iL G12. Ее 4,4-литровый V8 получил новые турбины, поршни, интеркулер и выхлопную систему. Это увеличило его отдачу до 600 л.с. и 800 Н∙м. Существуют версии с задним и полным приводом.

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С 8-ступенчатой автоматической КПП двухтонный седан BMW Alpina B7 Bi-Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, а его максимальная скорость составляет 330 км/ч. Также доработана подвеска и установлены увеличенные тормоза.

Максимальная скорость авто составляет 330 км/ч Фото: chpsh.carspotting

Тюнинг BMW 7 Series коснулся и дизайна. Седан получил обвес, задний спойлер и новые диски, а боковины украсили фирменной графикой Alpina. В салоне улучшена отделка, а также установлены спортивные сиденья.

Кстати, недавно в Харькове появился новый спортивный седан BMW Alpina мощностью почти 500 сил.

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