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BMW сняли с производства свою самую нестандартную модель (фото)

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Фото: BMW | BMW i3 разошелся тиражом в 250 тысяч экземпляров

За девять лет произвели 250 тысяч оригинальных хэтчбеков BMW i3. Финальные десять электрокаров выпустили в специальной версии с расширенной комплектацией.

На заводе в Лейпциге сошли с конвейера последние BMW i3. Первый электромобиль BMW сняли с производства и прямой преемник модели не планируется — ее заменит электрический Mini Cooper. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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Оригинальный электромобиль в свое время получил европейскую награду за дизайн
Фото: BMW

Финальные десять BMW i3 2022 года выпустили в специальной версии HomeRun Edition. У них особые матовые цвета кузова и 20-дюймовые диски, а салон отделан кожей. Оснащение пополнили адаптивные фары, панорамная крыша и мощная аудиосистема Harman Kardon.

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BMW i3 выпускали в Лейпциге с 2013 года
Фото: BMW

Электрокар BMW i3 представили в 2013 году. Компактный хэтчбек удивил очень нестандартным и даже противоречивым внешним видом – он до сих пор считается самой необычной моделью в современной истории BMW. Тем не менее, автомобиль получил европейскую награду за лучший дизайн года.

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Прямой преемник BMW i3 не планируется
Фото: BMW

За 9 лет выпущено около 250 тысяч BMW i3. Электрокар постоянно обновляли и увеличивали его запас хода. Если ранняя модель могла проехать около 130 км без подзарядки, то с 2019 года дальность пробегла достигла уже 245 км.

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Последние авто сошли с конвейера в спецверсии HomeRun Edition
Фото: BMW

Кроме того, электромобиль предлагали с бензиновым мотор-генератором. Он не вращает колеса, а только вырабатывает электроэнергию и позволяет проехать дополнительные 120-130 км.

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Следует отметить, что в линейке марки остается модель с названием i3, но это совсем другой автомобиль – обозначение взяли для электрической версии седана BMW 3 Series.

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