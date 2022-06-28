BMW возродит культовую спортивную модель: она станет самой быстрой в истории марки (фото)
BMW 3,0 CSL Hommage — современная версия спортивного купе 70-х годов. Спорткар получит турбомотор мощностью свыше 550 л. с. и сможет развить 320 км/ч.
В интернет попали первые тизеры нового BMW 3,0 CSL Hommage. Легендарная спортивная модель возвращается – ее должны представить в нынешнем году и приурочить к 50-летию подразделения BMW Motorsport и оригинальной модели 3,0 CSL. Снимки спорткара опубликовал в Instagram руководитель BMW Motorsport Франциск ван Мель.
На фото BMW 3,0 CSL 2022 прикрыли камуфляжем, хотя его дизайн все же можно разглядеть. Нетрудно догадаться, что в основе авто лежит купе BMW M4.
Внешний вид выполнен в духе оригинального BMW 3,0 CSL 1972 года. У него серьезно расширены крылья и появился обвес, а на крышке багажника установлено антикрыло. Кроме того, решетка радиатора меньше, чем у BMW M4.
Скорее всего, новый BMW 3,0 CSL Hommage станет самым быстрым авто в истории марки. Он получит 3,0-литровый турбомотор от топового купе BMW M4 CSL, но мощность увеличат примерно до 560-600 л. с. Наряду с 8-ступенчатым автоматом предложат и 6-ступенчатую механическую КПП. Разгон до 100 км/ч займет около 35 с, а максимальная скорость достигнет 320 км/ч.
Ожидается, что BMW 3,0 CSL Hommage выпустят лимитированной серией из 50-100 авто. Стоимость купе может составить 600 тыс. евро, а его производство стартует в ноябре.Важно
Оригинальный BMW 3,0 CSL выпускали в 1972-1973 годах и собрали 1265 авто. Купе было серийной версией гоночного автомобиля.
Ранее Фокус рассказывал про спортивный универсал BMW M3 Touring, способный развить 280 км/ч.