BMW відродить культову спортивну модель: вона стане найшвидшою в історії марки (фото)

BMW 3,0 CSL Hommage —сучасна версія спортивного купе 70-х років. Спорткар отримає турбомотор потужністю понад 550 к. с. і зможе розвинути 320 км/год.

До інтернету потрапили перші тизери нового BMW 3,0 CSL Hommage. Легендарна спортивна модель повертається — її мають представити цього року та приурочити до 50-річчя підрозділу BMW Motorsport і оригінальної моделі 3,0 CSL. Знімки спорткара опублікував у Instagram керівник BMW Motorsport Франциск ван Мель.

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На фото BMW 3,0 CSL 2022 прикрили камуфляжем, хоча його дизайн все ж таки можна розглянути. Неважко здогадатися, що в основі авто лежить купе BMW M4.

[ + – ] Спорткар зможе розвинути 320 км/год.

Зовнішній вигляд виконаний, як в оригінального BMW 3,0 CSL 1972 року. У нього серйозно розширено крила та з'явився обвіс, а на кришці багажника встановлено антикрило. Крім того, решітка радіатора менша, ніж у BMW M4.

Швидше за все, новий BMW 3,0 CSL Hommage стане найшвидшим авто в історії марки. Він отримає 3,0-літровий турбомотор від топового купе BMW M4 CSL, але потужність збільшать приблизно до 560-600 к. с. Поряд із 8-ступінчастим автоматом запропонують і 6-ступінчасту механічну КПП. Розгін до 100 км/год займе близько 35 с, а максимальна швидкість досягне 320 км/год.

[ + – ] У купе розширено крила, а ззаду з'явилося антикрило

Очікується, що BMW 3,0 CSL Hommage випустять лімітовану серію з 50-100 авто. Вартість купе може становити 600 тис. євро, а його виробництво стартує в листопаді.

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Оригінальний BMW 3,0 CSL випускали в 1972-1973 роках і зібрали 1265 авто. Купе було серійною версією гоночного автомобіля.

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