BMW зняли з виробництва свою нестандартну модель (фото)

За дев'ять років виготовили 250 тисяч оригінальних хетчбеків BMW i3. Фінальні десять електрокарів випустили у спеціальній версії із розширеною комплектацією.

На заводі у Лейпцигу зійшли з конвеєра останні BMW i3. Перший електромобіль BMW зняли з виробництва і прямий наступник моделі не планується її замінить електричний Mini Cooper. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Оригінальний електромобіль свого часу отримав європейську нагороду за дизайн Фото: BMW

Фінальні десять BMW i3 2022 випустили в спеціальній версії HomeRun Edition. У них особливі матові кольори кузова та 20-дюймові диски, а салон оздоблений шкірою. Оснащення поповнили адаптивні фари, панорамний дах та потужна аудіосистема Harman Kardon.

[ + – ] BMW i3 випускали у Лейпцигу з 2013 року Фото: BMW

Електрокар BMW i3 представили у 2013 році. Компактний хетчбек здивував дуже нестандартним і навіть суперечливим зовнішнім виглядом — він досі вважається найнезвичайнішою моделлю у сучасній історії BMW. Однак, автомобіль отримав європейську нагороду за найкращий дизайн року.

[ + – ] Прямий наступник BMW i3 не планується Фото: BMW

За 9 років випущено близько 250 тисяч BMW i3. Електрокар постійно оновлювали та збільшували його запас ходу. Якщо рання модель могла проїхати близько 130 км без заряджання, то з 2019 року дальність пробігла досягла вже 245 км.

[ + – ] Останні авто зійшли з конвеєра у спецверсії HomeRun Edition Фото: BMW

Крім того, електромобіль пропонували із бензиновим мотор-генератором. Він не обертає колеса, а лише виробляє електроенергію та дозволяє проїхати додаткові 120-130 км.

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Слід зазначити, що у лінійці марки залишається модель з назвою i3, але це зовсім інший автомобіль — позначку взяли для електричної версії седана BMW 3 Series.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW відродить культове купе 3,0 CSL. Воно стане найшвидшою та найдорожчою моделлю марки.