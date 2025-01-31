Доступная роскошь: лучшие подержанные авто премиум-класса (фото)

Эксперты выбрали лучшие премиальные модели D и E-класса. Седаны и универсалы комфортабельные, качественно собранные и богато оснащенные.

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Седаны премиум-класса привлекают комфортом, качественным интерьером и богатым оснащением, однако недешевы. Впрочем, на подержанном рынке стоимость таких авто значительно привлекательнее. Британское издание Auto Express выбрало лучшие премиальные авто с пробегом.

8 место — Jaguar XE

Jaguar XE Фото: Jaguar

Самый маленький седан Jaguar XE отличается стильным дизайном и сбалансированным шасси. Он хорошо управляется, но при этом довольно комфортный. Впрочем, его задний ряд тесноват, а мультимедийная система на ранних моделях устарела. Более поздние (после 2019 года) Jaguar XE стоит выбрать еще и потому, что они получили 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбочетверки Ingenium. Они более экономичны, а их мощность составляет от 180 до 300 сил.

7 место — Lexus GS 450h

Lexus GS Фото: Lexus

Lexus GS третьего поколения — комфортабельный и просторный седан Е-класса, который отличается надежностью и долговечностью. Гибридная модификация Lexus GS 450h привлекает экономичностью.

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6 место — BMW 3 Series F30

BMW 3 Series Фото: BMW

BMW 3 Series в кузове F30 имеет эталонную управляемость и качественно собран. У него эргономичный салон, хотя он и не самый просторный. Палитра версий BMW 3 Series очень широкая — есть седан и универсал в бензиновых, дизельных и гибридных вариантах.

5 место — Mercedes-Benz E-Class W213

Mercedes E-Class предыдущего поколения обычно дороже конкурентов на подержанном рынке. Зато автомобиль просторный, комфортабельный, имеет дорогой салон и мягкую подвеску. Можно выбрать бензиновые, дизельные и плагин-гибридные модификации Mercedes E-Class мощностью до 612 сил.

4 место — Audi A4

Audi A4 Фото: Audi

Audi A4 B9 не настолько интересен в управляемости как BMW 3 Series, однако не уступает основному конкуренту в качестве внутреннего убранства. Седан Audi A4 довольно просторный, а универсал имеет немалый багажник. Можно выбрать экономичные бензиновые и дизельные турбомоторы.

3 место — BMW 5 Series G30

BMW 5 Series Фото: BMW

BMW 5 Series поколения G30 качественно собран и богато оснащен. Авто прекрасно управляется, но при этом комфортабельный и имеет хорошую шумоизоляцию. Бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом тяговитые и имеют резвый характер. К тому же, в линейке BMW 5 Series немало мощных версий.

2 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Tesla Model 3 — единственный электромобиль в этом рейтинге. На рынке хватает этих авто. Салон Tesla Model 3 не настолько качественный, как у других премиальных моделей D-класса, зато он высокотехнологичный. Седан привлекает неплохой динамикой, а версия Performance быстрее более дорогого BMW M3 — стартует до сотни за 3,3 с. К тому же, электрокар значительно дешевле в эксплуатации, чем бензиновые или дизельные модели.

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1 место — Volvo S90

Volvo S90 Фото: Volvo

Volvo S90 с пробегом значительно дешевле Mercedes E-Class или BMW 5 Series и является рациональным выбором. Он комфортабельный, имеет удобные сиденья и качественный салон. Volvo S90 — одна из самых безопасных моделей в классе. Универсал V90 привлекает огромным багажником. Бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 2,0 л экономичны и тяговиты, а если хочется мощности, то можно выбрать 455-сильный плагин-гибрид Т8.

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