Доступна розкіш: кращі вживані авто преміумкласу (фото)

Експерти обрали кращі преміальні моделі D та E-класу. Седани та універсали комфортабельні, якісно зібрані та багато оснащені.

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Седани преміумкласу приваблюють комфортом, якісним інтер’єром та багатим оснащенням, проте недешеві. Утім, на вживаному ринку вартість таких авто значно привабливіша. Британське видання Auto Express обрало кращі преміальні авто з пробігом.

8 місце – Jaguar XE

Jaguar XE Фото: Jaguar

Найменший седан Jaguar XE вирізняється стильним дизайном та збалансованим шасі. Він добре керується, але при цьому доволі комфортний. Утім, його задній ряд затісний, а мультимедійна система на ранніх моделях застаріла. Пізніші (після 2019 року) Jaguar XE варто обрати ще й тому, що вони отримали 2,0-літрові бензинові та дизельні турбочетвірки Ingenium. Вони економічніші, а їх потужність становить від 180 до 300 сил.

7 місце – Lexus GS 450h

Lexus GS Фото: Lexus

Lexus GS третього покоління – комфортабельний і просторий седан Е-класу, який вирізняється надійністю і довговічністю. Гібридна модифікація Lexus GS 450h приваблює економічністю.

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6 місце – BMW 3 Series F30

BMW 3 Series Фото: BMW

BMW 3 Series у кузові F30 має еталонну керованість та якісно зібраний. У нього ергономічний салон, хоча він і не найпросторіший. Палітра версій BMW 3 Series дуже широка – є седан та універсал у бензинових, дизельних та гібридних варіантах.

5 місце – Mercedes-Benz E-Class W213

Mercedes E-Class попереднього покоління зазвичай дорожчий за конкурентів на вживаному ринку. Зате автомобіль просторий, комфортабельний, має дорогий салон та м’яку підвіску. Можна обрати бензинові, дизельні та плагін-гібридні модифікації Mercedes E-Class потужністю до 612 сил.

4 місце – Audi A4

Audi A4 Фото: Audi

Audi A4 B9 не настільки цікавий в керованості як BMW 3 Series, проте не поступається основному конкурентові у якості внутрішнього оздоблення. Седан Audi A4 доволі просторий, а універсал має чималий багажник. Можна обрати економічні бензинові та дизельні турбомотори.

3 місце – BMW 5 Series G30

BMW 5 Series Фото: BMW

BMW 5 Series покоління G30 якісно зібраний і багато оснащений. Авто чудово керується, але при цьому комфортабельний та має гарну шумоізоляцію. Бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом тяговиті та мають жвавий характер. До того ж, у лінійці BMW 5 Series чимало потужних версій.

2 місце – Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Tesla Model 3 – єдиний електромобіль у цьому рейтингу. На ринку вистачає цих авто. Салон Tesla Model 3 не настільки якісний, як в інших преміальних моделей D-класу, зате він високотехнологічний. Седан приваблює непоганою динамікою, а версія Performance швидша за дорожчий BMW M3 – стартує до сотні за 3,3 с. До того ж, електрокар значно дешевший в експлуатації, аніж бензинові чи дизельні моделі.

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1 місце – Volvo S90

Volvo S90 Фото: Volvo

Volvo S90 з пробігом значно дешевший за Mercedes E-Class чи BMW 5 Series і є раціональним вибором. Він комфортабельний, має зручні сидіння та якісний салон. Volvo S90 – одна з найбезпечніших моделей у класі. Універсал V90 приваблює величезним багажником. Бензинові та дизельні турбомотори об’ємом 2,0 л економічні та тяговиті, а якщо хочеться потужності, то можна обрати 455-сильний плагін-гібрид Т8.

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