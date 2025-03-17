Недорогі та безпроблемні: визначено найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)
Експерти назвали вживані компактні кросовери, які найрідше ламаються та дешеві в ремонті. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.
Компактні кросовери – найпопулярніший клас на сучасному авторинку. Вони маневрові, економічні та практичні, а вживані авто ще й відносно недорогі. Британський сайт WhatCar визначив найнадійніші компактні кросовери з пробігом.
Британські експерти визначали відсоток авто з несправностями, складність ламань та вартість ремонту. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні кросовери.
10 місце. Toyota C-HR (2016-2023 рр.) – рейтинг надійності 96,8%
Кросовер Toyota C-HR першої генерації дуже надійний – несправності зафіксували лише в 14% авто. Усіх їх відремонтували менш ніж за тиждень. 73% випадків були гарантійними. Зазвичай вартість ремонту не перевищувала 650 доларів.
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Проблемні місця – акумулятор, електроніка.
9 місце. Honda HR-V (2015-2022 рр.) – рейтинг надійності 97,1%
Лише в 12% Honda HR-V другого покоління відмічено проблеми, причому всіх їх виправили за день. 50% авто відремонтували за гарантією, а вартість обслуговування склала до $650.
Проблемні місця – кондиціонер, акумулятор, вихлоп.
8 місце. Suzuki Vitara (з 2015 р.) – рейтинг надійності 97,7%
Проблеми виявили всього в 10% Suzuki Vitara. 83% випадків були гарантійними, а ремонт кросовера недорогий – в середньому до $250. Утім, половину авто ремонтували понад тиждень.
Проблемні місця – кузовні деталі, акумулятор, електрообладнання.Важливо
7 місце. Volkswagen T-Cross (з 2019 р.) – рейтинг надійності 98%
Несправності зафіксували в 10% Volkswagen T-Cross і вони були дрібними – вартість ремонту склала до $65. У третині випадків ремонт займав день, а от решту машин тримали на СТО понад тиждень. 67% проблем виправили по гарантії.
Проблемні місця – вихлоп, електроніка, кермове управління.
6 місце. Volkswagen T-Roc (з 2018 р.) – рейтинг надійності 98,4%
Тільки 10% Volkswagen T-Roc мали проблеми, причому всі вони були на гарантії. 72% несправностей виправили за день.
Проблемні місця – кузовні деталі, гальма, мультимедіа.
5 місце. Hyundai Kona (2017-2023 рр.) – рейтинг надійності 98,7%
Лише в 3% Hyundai Kona першого покоління були ламання, проте ремонт авто зайняв тиждень чи навіть більше. Усі випадки – гарантійні.
Проблемні місця – кондиціонер, вихлоп.
4 місце. Dacia Duster (2018-2024 рр.) – рейтинг надійності 98,8%
Проблеми зафіксували в 7% Dacia Duster і всі випадки були гарантійними. Дві третини авто відремонтували менш ніж за тиждень.
Проблемні місця – гальма, електроніка, мультимедіа.
3 місце. Hyundai Kona Hybrid (2017-2023 рр.) – рейтинг надійності 99,2%
Хоча гібрид Hyundai Kona виходив з ладу частіше за бензинову версію (7% авто), проте несправності були легкими і їх виправили за день. Усі кросовери відремонтували по гарантії.
Проблемні місця – електроніка, мультимедіа.
2 місце. Audi Q2 (з 2016 р.) – рейтинг надійності 99,5%
Ламання мали лише 3% Audi Q2, проте всі авто ремонтували понад тиждень. Несправності пов’язані з двигуном, але їх виправили по гарантії.
Проблемні місця – двигун.Важливо
1 місце. Mini Countryman (2017-2024 рр.) – рейтинг надійності 99,7%
Mini Countryman став найнадійнішою моделлю британської марки – тільки 2% машин були несправними. Усі випадки – гарантійні, а ремонт у середньому тривав до тижня.
Проблемні місця – кузовні деталі.
Раніше Фокус розповідав про кращі вживані автомобілі преміумкласу.
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