В Україні помітили новітній компактний електрокросовер Audi (фото)

Audi Q2L e-tron відрізняється від стандартного кросовера подовженою колісною базою. Модель оснащена 185-сильним електромотором і здатна проїхати 400 км на одному заряді.

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У Києві сфотографували електричний кросовер Audi Q2L e-tron 2022 року. Модель має подовжену колісну базу, пропонуючи більше місця для задніх пасажирів. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер Audi Q2 випускається з 2016 року. Це найкомпактніший кросовер бренду, який доступний у версіях з ДВЗ і на електротязі. Також існує подовжена модифікація для ринку Китаю.

Колісна база Audi Q2L на 33 мм довша, ніж у стандартного кросовера. Завдяки цьому задній ряд сидінь авто став більш просторим.

Помічений у Києві електрокросовер пофарбований у сірий колір. Зовнішній вигляд доповнюють двоколірні колісні диски.

Також на кузові є безліч декоративних елементів кольору сталі. Передня решітка радіатора має чорну окантовку.

На кузові є декоративні елементи кольору сталі Фото: Topcars UA

Audi Q2L e-tron оснащений електромотором потужністю 185 к.с. і 290 Нм крутного моменту. Кросовер має передній привід.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,2 секунди. Максимальна швидкість становить 150 км/год.

Модель оснащується акумуляторною батареєю місткістю 44,1 кВт⋅год. Запас ходу становить до 400 км на одному заряді.

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