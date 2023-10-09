У Києві помічено рідкісний спорткар Mercedes 2000-х з ексклюзивним тюнінгом (фото)

Купе-кабріолет Mercedes SL допрацювали фахівці німецького тюнінг-ательє Lorinser. Спорткар оснащений 306-сильним V8.

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У Києві сфотографували незвичайний Mercedes-Benz SL 2002 року. Спорткар привертає увагу цікавим тюнінгом. Фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе-кабріолет Mercedes SL 500 R230 допрацювали в німецькому ательє Lorinser. Таких тюнінг-пакетів випустили відносно небагато, тому зараз ці авто стали раритетом.

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Спорткар отримав змінені бампери та аеродинамічний обвіс. Дизайн Mercedes SL 500 став елегантнішим. Крім того, звертають на себе увагу оригінальні легкосплавні диски у вигляді лопатей турбіни. За доплату в Lorinser також могли поліпшити оздоблення салону.

Технічні характеристики Mercedes SL 500 R230 залишилися незмінними. Кабріолет оснащений стандартним 5,0-літровим V8 потужністю 306 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год. Втім, у лінійці моделі свого часу були і набагато потужніші та швидші версії з двигуном V12.

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