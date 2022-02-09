Audi зніме з виробництва дві найдоступніші моделі: назвали причину

Audi A1 та Q2 залишаться на конвеєрі найближчими роками, але потім моделі ліквідують і їхніх наступників не планують.

Audi планує припинити виробництво компактного хетчбека А1 та кросовера Q2. Про це заявив СЕО компанії Маркус Дізман в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

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Керівник Audi не озвучив терміни припинення випуску моделей, але, очевидно, це відбудеться в найближчі кілька років. Audi A1 і Q2 залишаться на конвеєрі до кінця свого життєвого циклу, а ось нові покоління не розроблятимуть.

Таке рішення Маркус Дізман пояснив тим, що Audi – преміальний бренд, а тому вирішили відмовитися від дешевих моделей та сконцентруватися на розробці дорожчих авто.

[ + – ] Audi Q2 відомий з 2016 року Фото: Audi

Зараз саме Audi A1 і Q2 є найдоступнішими в лінійці марки. Очевидно, маржа на них найменша, тобто виробництво їх не так рентабельно, як складання дорожчих Audi.

Крім того, з 2033 року бренд планує повністю відмовитися від бензинових та дизельних моделей, а останні нові Audi з двигунами внутрішнього згоряння з'являться у 2026 році. Поступовий перехід на електромобілі компанія починає вже зараз і перерозподіляє для цього кошти.

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Так найдоступнішим у модельному ряді Audi стане хетчбек A3. За словами Маркуса Дізмана, поки що від нього не планують відмовлятися.

Нагадаємо, що хетчбек В-класу Audi A1 випускають з 2010 року, а нинішнє, друге покоління моделі з'явилося у 2018 році. Компактний міський кросовер Audi Q2 у продажу з 2016 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen припинив випуск седана Passat. Причиною став низький попит.