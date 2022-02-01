Найстаріший автовиробник у світі змінив назву

Mercedes-Benz Group AG наголошує на випуску легкових авто преміум-класу. Виробництво вантажівок виділили в окремий бізнес.

Концерн Daimler AG з 1 лютого змінив назву — тепер це Mercedes-Benz Group AG. Перейменування завершило трансформацію німецького автогіганта, яку розпочали минулого року. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

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Зміна назви концерну Mercedes-Benz Group AG покликана підкреслити його орієнтацію на випуск легкових автомобілів та венів преміум-сегменту. Наголос зроблять на сам бренд Mercedes-Benz, а також на підрозділи Mercedes-AMG та Mercedes-Maybach. Особливу увагу приділять розробці електрокарів сімейства Mercedes-EQ.

[ + – ] Основний наголос зроблять на випуску легкових моделей Фото: Mercedes-Benz

Підрозділ з випуску вантажівок Daimler Truck Holding AG відправили до самостійного плавання, і з грудня його акції вже торгуються окремо на фондовому ринку. Mercedes-Benz Group AG залишиться пакет у 35% акцій Daimler Truck.

"Перейменування в Mercedes-Benz Group AG наголошує на нашій оновленій стратегічній спрямованості. Цим ми хочемо підкреслити наше бачення суті нашої компанії — виробництва найбажаніших автомобілів у світі", — підкреслив голова правління концерну Ола Келленіус.

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Mercedes-Benz, по суті, є найстарішим автовиробником у світі. Біля джерел компанії стояли винахідники автомобіля Карл Бенц і Готліб Даймлер, які створили свої перші авто в 1886 році. Протягом 40 років їхні компанії існували окремо, а в 1926 відбулося злиття Daimler і Benz. З того часу автомобілі випускають під брендом Mercedes-Benz.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz відмовляється від універсалів. Таким чином автовиробник оптимізує свій модельний ряд.