Mercedes-Benz відмовляється від практичних сімейних моделей: названо причину

Все більше покупців Mercedes-Benz віддають перевагу кросоверам. До того ж німецькому гіганту доводиться відмовлятися від непопулярних моделей, щоб звільнити кошти на створення електрокарів.

Mercedes-Benz поступово відмовлятиметься від моделей у кузові універсал. До 2030 їх не залишиться в лінійці марки. Про це з'ясували журналісти німецького видання Automobilwoche.

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Першим "під ніж" піде універсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Його планують зняти із виробництва до 2025 року – саме тоді з'явиться третє покоління CLA.

[ + – ] Універсал Mercedes-Benz E-Class протримається на конвеєрі до 2030 року Фото: Mercedes-Benz

Також відомо, що Mercedes-Benz E-Class з 2030 року пропонуватимуть лише у кузові седан. Дні нового Mercedes-Benz C-Class Estate також вважаються — зараз універсал продають виключно на європейському ринку.

Причиною такого радикального рішення є падіння попиту універсалів. Покупці все частіше віддають перевагу кросоверам, які майже такі ж місткі, але при цьому в них висока посадка і вони краще почуваються поза асфальтом.

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До того ж, концерн Daimler останніми роками витрачає мільярди євро на розробку нових електромобілів сімейства EQ. Тому доводиться оптимізувати витрати та відмовлятися від непопулярних моделей.

Раніше Фокус також повідомляв, що низький попит спричинив припинення виробництва седана Volkswagen Passat. Його не випускають із кінця грудня.