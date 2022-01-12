Mercedes-Benz отказывается от практичных семейных моделей: названа причина
Все больше покупателей Mercedes-Benz отдают предпочтение кроссоверам. К тому же, немецкому гиганту приходится отказываться от непопулярных моделей, чтобы высвободить средства на создание электрокаров.
Mercedes-Benz будет постепенно отказываться от моделей в кузове универсал. К 2030 году их не останется в линейке марки. Это выяснили журналисты немецкого издания Automobilwoche.
Первым "под нож" пойдет универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Его планируют снять с производства до 2025 года – именно тогда появится третье поколение CLA.
Также известно, что Mercedes-Benz E-Class с 2030 года будут предлагать только в кузове седан. Дни новейшего Mercedes-Benz C-Class Estate также сочтены – на данный момент универсал продают исключительно на европейском рынке.
Причиной столь радикального решения является падение спроса на универсалы. Покупатели все чаще отдают предпочтения кроссоверам, которые почти столь же вместительные, но при этом в них высокая посадка и они лучше чувствуют себя вне асфальта.Важно
К тому же, концерн Daimler в последние годы тратит миллиарды евро на разработку новых электромобилей семейства EQ. Поэтому приходится оптимизировать затраты и отказываться от непопулярных моделей.
Ранее Фокус также сообщал, что низкий спрос стал причиной прекращения производства седана Volkswagen Passat. Его не выпускают с конца декабря.