У 800 тысяч Mercedes может загореться двигатель: отремонтировать их не получается

На данный момент в Mercedes-Benz не хватает запчастей для исправления дефекта. Пока владельцев авто предупредили об опасности.

Mercedes-Benz готовится к масштабному отзыву автомобилей из-за дефекта. Свыше 800 тыс. машин по всему миру нуждаются в срочном ремонте, иначе существует риск пожара. Однако на данный момент существуют серьезные проблемы с устранением неполадок. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Дефект обнаружен в системе охлаждения Mercedes-Benz. Водяная помпа протекает и потеря охлаждающей жидкости вполне может привести к перегреву двигателя и пожару.

[ + – ] Отзыв затронет дизельные Mercedes-Benz 2017-2021 годов выпуска Фото: Mercedes-Benz

Неисправный водяной насос устанавливали на ряд дизельных моделей Mercedes-Benz, выпущенных с января 2017 по октябрь 2021 года. Среди них:

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz S-Class

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Заменить помпу в Mercedes-Benz несложно, однако у немецкого производителя возникли проблемы с запчастями. Поставщики компонентов для немецких авто попросту не могут сразу предоставить 800 тыс. водяных насосов.

Отзыв авто все же готовится, однако произойдет все не так быстро, как хотелось бы. Пока же концерн Daimler известил о проблеме всех владельцев Mercedes-Benz с дефектными помпами и порекомендовал следить за авто.

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