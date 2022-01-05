У 800 тисяч Mercedes може спалахнути двигун: відремонтувати їх не виходить
Наразі в Mercedes-Benz не вистачає запчастин для виправлення дефекту. Поки що власників авто попередили про небезпеку.
Mercedes-Benz готується до масштабного відзову автомобілів через дефект. Понад 800 тис. машин у всьому світі потребують термінового ремонту, інакше існує ризик пожежі. Однак наразі існують серйозні проблеми з усуненням неполадок. Про це повідомляє агентство Reuters.
Дефект виявлено в системі охолодження Mercedes-Benz. Водяна помпа протікає, і втрата охолоджувальної рідини може призвести до перегріву двигуна та пожежі.
Несправний водяний насос встановлювали на низку дизельних моделей Mercedes-Benz, випущених із січня 2017 по жовтень 2021 року. Серед них:
- Mercedes-Benz C-Class
- Mercedes-Benz CLS
- Mercedes-Benz E-Class
- Mercedes-Benz G-Class
- Mercedes-Benz GLC
- Mercedes-Benz GLE
- Mercedes-Benz GLS
- Mercedes-Benz S-Class
Замінити помпу в Mercedes-Benz нескладно, однак у німецького виробника виникли проблеми із запчастинами. Постачальники компонентів для німецьких авто просто не можуть відразу надати 800 тис. водяних насосів.
Відзив авто все ж таки готується, проте відбудеться все не так швидко, як хотілося б. Поки концерн Daimler повідомив про проблему всіх власників Mercedes-Benz із дефектними помпами та порадив стежити за авто.
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