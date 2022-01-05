RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

У 800 тисяч Mercedes може спалахнути двигун: відремонтувати їх не виходить

57
Mercedes-Benz G-Class, відгук авто, дизельні Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, водяна помпа, водяний насос
Фото: bild.de | Перегрів двигуна може призвести до пожежі

Наразі в Mercedes-Benz не вистачає запчастин для виправлення дефекту. Поки що власників авто попередили про небезпеку.

Mercedes-Benz готується до масштабного відзову автомобілів через дефект. Понад 800 тис. машин у всьому світі потребують термінового ремонту, інакше існує ризик пожежі. Однак наразі існують серйозні проблеми з усуненням неполадок. Про це повідомляє агентство Reuters.

Дефект виявлено в системі охолодження Mercedes-Benz. Водяна помпа протікає, і втрата охолоджувальної рідини може призвести до перегріву двигуна та пожежі.

Mercedes-Benz G-Class, відгук авто, дизельні Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, водяна помпа, водяний насос
Відгук торкнеться дизельних Mercedes-Benz 2017-2021 років випуску.
Фото: Mercedes-Benz

Несправний водяний насос встановлювали на низку дизельних моделей Mercedes-Benz, випущених із січня 2017 по жовтень 2021 року. Серед них:

  • Mercedes-Benz C-Class
  • Mercedes-Benz CLS
  • Mercedes-Benz E-Class
  • Mercedes-Benz G-Class
  • Mercedes-Benz GLC
  • Mercedes-Benz GLE
  • Mercedes-Benz GLS
  • Mercedes-Benz S-Class
Важливо
Чекаємо в Україні: новенький Mercedes-Maybach GLS піде з молотка за кумедною ціною
Чекаємо в Україні: новенький Mercedes-Maybach GLS піде з молотка за кумедною ціною

Замінити помпу в Mercedes-Benz нескладно, однак у німецького виробника виникли проблеми із запчастинами. Постачальники компонентів для німецьких авто просто не можуть відразу надати 800 тис. водяних насосів.

Відзив авто все ж таки готується, проте відбудеться все не так швидко, як хотілося б. Поки концерн Daimler повідомив про проблему всіх власників Mercedes-Benz із дефектними помпами та порадив стежити за авто.

Раніше Фокус розповідав про найбезпечніші авто 2021 року. Визначили їх в організації EuroNCAP, яка відповідає за краш-тести.