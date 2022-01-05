У 800 тисяч Mercedes може спалахнути двигун: відремонтувати їх не виходить

Наразі в Mercedes-Benz не вистачає запчастин для виправлення дефекту. Поки що власників авто попередили про небезпеку.

Mercedes-Benz готується до масштабного відзову автомобілів через дефект. Понад 800 тис. машин у всьому світі потребують термінового ремонту, інакше існує ризик пожежі. Однак наразі існують серйозні проблеми з усуненням неполадок. Про це повідомляє агентство Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Дефект виявлено в системі охолодження Mercedes-Benz. Водяна помпа протікає, і втрата охолоджувальної рідини може призвести до перегріву двигуна та пожежі.

[ + – ] Відгук торкнеться дизельних Mercedes-Benz 2017-2021 років випуску. Фото: Mercedes-Benz

Несправний водяний насос встановлювали на низку дизельних моделей Mercedes-Benz, випущених із січня 2017 по жовтень 2021 року. Серед них:

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz S-Class

Важливо

Чекаємо в Україні: новенький Mercedes-Maybach GLS піде з молотка за кумедною ціною

Замінити помпу в Mercedes-Benz нескладно, однак у німецького виробника виникли проблеми із запчастинами. Постачальники компонентів для німецьких авто просто не можуть відразу надати 800 тис. водяних насосів.

Відзив авто все ж таки готується, проте відбудеться все не так швидко, як хотілося б. Поки концерн Daimler повідомив про проблему всіх власників Mercedes-Benz із дефектними помпами та порадив стежити за авто.

Раніше Фокус розповідав про найбезпечніші авто 2021 року. Визначили їх в організації EuroNCAP, яка відповідає за краш-тести.