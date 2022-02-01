Старейший автопроизводитель в мире сменил название

Mercedes-Benz Group AG делает упор на выпуск легковых авто премиум-класса. Производство грузовиков выделили в отдельный бизнес.

Концерн Daimler AG с 1 февраля сменил название – теперь это Mercedes-Benz Group AG. Переименование завершило трансформацию немецкого автогиганта, которую начали в прошлом году. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

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Смена названия концерна Mercedes-Benz Group AG призвана подчеркнуть его ориентацию на выпуск легковых авто и вэнов премиум-сегмента. Упор сделают на сам бренд Mercedes-Benz, а также на подразделения Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach. Особое внимание уделят разработке электрокаров семейства Mercedes-EQ.

[ + – ] Основной упор сделают на выпуске легковых моделей Фото: Mercedes-Benz

Подразделение по выпуску грузовиков Daimler Truck Holding AG отправили в самостоятельное плавание и с декабря его акции уже торгуются отдельно на фондовом рынке. У Mercedes-Benz Group AG останется пакет в 35% акций Daimler Truck.

"Переименование в Mercedes-Benz Group AG подчеркивает нашу обновленную стратегическую направленность. Этим мы хотим подчеркнуть наше видение сути нашей компании — производства самых желанных автомобилей в мире", — подчеркнул глава правления концерна Ола Келлениус.

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Напомним, что Mercedes-Benz, по сути, является старейшим автопроизводителем в мире. У истоков компании стояли изобретатели автомобиля Карл Бенц и Готлиб Даймлер, создавшие свои первые авто в 1886 году. На протяжении 40 лет их компании существовали отдельно, а в 1926 году произошло слияние Daimler и Benz. С тех пор автомобили выпускают под брендом Mercedes-Benz.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz отказывается от универсалов. Таким образом автопроизводитель оптимизирует свой модельный ряд.