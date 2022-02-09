Audi снимет с производства две самые доступные модели: названа причина

Audi A1 и Q2 останутся на конвейере в ближайшие годы, но затем модели ликвидируют и их преемники не планируются.

Audi планирует прекратить производство компактного хэтчбека А1 и кроссовера Q2. Об этом заявил СЕО компании Маркуз Дизман в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

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Руководитель Audi не озвучил сроки прекращения выпуска моделей, но очевидно это произойдет в ближайшие несколько лет. Audi A1 и Q2 останутся на конвейере до конца своего жизненного цикла, а вот новые их поколения разрабатывать не будут.

Такое решение Маркуз Дизман объяснил тем, что Audi – премиальный бренд, а потому было решено отказаться от дешевых моделей и сконцентрироваться на разработке авто подороже.

[ + – ] Audi Q2 известен с 2016 года Фото: Audi

На данный момент именно Audi A1 и Q2 являются самыми доступными в линейке марки. Очевидно маржа на них самая маленькая, то есть производство их не так рентабельно, как сборка более дорогих Audi.

Кроме того, с 2033 года бренд планирует полностью отказаться от бензиновых и дизельных моделей, а последние новые Audi с двигателями внутреннего сгорания появятся в 2026 году. Постепенный переход на электромобили компания начинает уже сейчас и перераспределяет для этого средства.

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Таким образом, самым доступным в модельном ряду Audi станет хэтчбек A3. По словам Маркуса Дизмана, пока от него не планируют отказываться.

Напомним, что хэтчбек В-класса Audi A1 выпускают с 2010 года, а нынешнее, второе, поколение модели появилось в 2018 году. Компактный городской кроссовер Audi Q2 в продаже с 2016 года.

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