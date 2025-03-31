Визначено найнадійніші електромобілі з пробігом віком до 5 років (фото)

Експерти визначили найнадійніші вживані електромобілі. До рейтингу потрапили моделі різних класів та цінових категорій.

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Результати дослідження опублікувало британське видання WhatCar.

У його рамках опитали власників електричних моделей віком 5 років, аби ті розповіли про основні проблеми та несправності, зафіксовані за час експлуатації авто. На рейтинг надійності електрокарів впливали не лише частота відвідин СТО, але й вартість ремонту.

10 місце. Polestar 2 (з 2020 р.) – рейтинг надійності 89,3%

Polestar 2 Фото: Polestar

Несправності зафіксували в 33% Polestar 2, причому вони були найрізноманітнішими – виходили з ладу електроніка, мультимедіа, батарея, деталі інтер’єру. Ремонт зазвичай був гарантійним, проте доволі довгим: 44% авто затримувалися на СТО на тиждень, а 20% — ремонтували ще довше.

Проблемні місця: електроніка, мультимедіа, батарея, внутрішнє оздоблення.

9 місце. Tesla Model 3 (з 2019 р.) – рейтинг надійності 89,5%

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Проблеми виявили в 27% Tesla Model 3. У половині випадків авто відремонтували за день, проте третина машин провела в сервісі тиждень. Більшість несправностей усунули за гарантією, проте відзначається, що ремонт Tesla Model 3 недешевий – може сягати $2000.

Проблемні місця: кузовні деталі, електроніка, підвіска.

8 місце. MG5 EV (з 2020 р.) – рейтинг надійності 92%

MG5 EV Фото: Auto Express

Електричний універсал MG5 надійніший за Tesla – 21% авто виходили з ладу. Утім, половину з них ремонтували упродовж тижня. 83% випадків були гарантійними, до того ж, вартість ремонту MG5 невелика – в середньому $400-650.

Проблемні місця: батарея, кондиціонер, підвіска.

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7 місце. Cupra Born (з 2022 р.) – рейтинг надійності 92,5%

Cupra Born Фото: Cupra

Яскравий побратим Volkswagen ID.3 доволі надійний. 26% Cupra Born мали несправності, причому у більшості з них виходила з ладу мультимедійна система (це був гарантійний випадок). Утім, половину авто провела на СТО тиждень.

Проблемні місця: мультимедіа, електроніка, кузовні деталі

6 місце. BMW i3 (2013-2022) – рейтинг надійності 92,5%

BMW i3 Фото: BMW

BMW i3 – одна із найстаріших електричних моделей на ринку і одна з найнадійніших. Лише 9% авто мали проблеми, причому три чверті з них виправили менш ніж за тиждень. Утім, вартість ремонту чимала –до у середньому 2000 доларів.

Проблемні місця: електроніка, кондиціонер, підвіска.

5 місце. Volkswagen e-Up (2013-2023) – рейтинг надійності 94,6%

Volkswagen e-Up Фото: Volkswagen

Електричний Volkswagen Up надійний – виходили з ладу тільки 13% авто. Утім, їх ремонтували досить довго – більшість машин затрималися на СТО на тиждень. Зате всі випадки були гарантійними.

Проблемні місця: кондиціонер, батарея, електроніка.

3-4 місце. Renault Megane E-Tech (з 2022 р.) – рейтинг надійності 95,5%

Renault Megane E-Tech Фото: Renault

Проблеми зафіксовано в 14% Renault Megane E-Tech і всіх їх виправили за гарантією. Зазвичай електрокари відремонтували менш ніж за тиждень.

Проблемні місця: внутрішнє оздоблення, електроніка, муьтимедіа, підвіска.

3-4 місце. BMW i4 (з 2021 р.) – рейтинг надійності 95,5%

BMW i4

Кількість несправних BMW i4 чимала – 27% авто. Утім, усіх їх відремонтували за гарантією і більшість несправностей були незначними – на їх усунення знадобився один день.

Проблемні місця: кузовні деталі, електроніка, батарея.

2 місце. Nissan Leaf (з 2019 р.) – рейтинг надійності 95,6%

Nissan Leaf Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Leaf другого покоління відзначається надійністю – лише 11% авто вийшли з ладу, а 60% з них відремонтували за день. Хетчбек відносно недорогий в утриманні – вартість ремонту зазвичай не перевищує $1300.

Проблемні місця: внутрішнє оздоблення, гальма, електроніка.

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1 місце. Mini Electric (2020-2024) – рейтинг надійності 98,4%

Mini Electric Фото: MINI

Електромобіль Mini минулого покоління не вражав запасом ходу, зате надійний. Тільки 5% авто виходили з ладу і зазвичай їх ремонтували за гарантією та до тижня.

Проблемні місця: електроніка, акумулятор.

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