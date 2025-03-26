Які авто найбільше і найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації (фото)

Експерти визначили, які моделі автомобілів найшвидше та найповільніше дешевшають. Найліквіднішими виявилися спорткари, а найменш ліквідними — електромобілі і преміальні авто.

Related video

Ліквідність авто – параметр, на який нерідко звертають увагу при виборі машини. Одні різко дешевіють з роками, інші – навпаки, тримають вартість. Американський сайт iSeeCars визначив найліквідніші та найменш ліквідні автомобілі на ринку.

У рамках дослідження було проаналізовано оголошення з продажу понад 800 000 вживаних автомобілів у віці 5 років та визначено, наскільки вони подешевшали. Середній показник склав 45,6%, тобто ринок поступово повертається на рівень, який був до пандемії COVID-19, яка спричинила різке подорожчання автомобілів. Для порівняння: у 2019 році середня втрата ціни за 5 років складала 49,6%, а от у 2023 році — лише 38,8%.

Porsche 911 — найліквідніше авто на ринку Фото: Porsche

Експерти відзначили, що найшвидше дешевіють електромобілі – у середньому на 58,8% за 5 років. А от гібриди, навпаки, добре тримають вартість і їх ціна зменшується за цей час на 40,7%.

Встановлено, що найліквідніші автомобілі — спорткари та моделі Toyota. Саме вони зайняли найвищі місця в рейтингу. Найменше втратили у ціні Porsche 911 (19,5%) та Porsche 718 Cayman (21,8%).

Porsche 718 Cayman повільно дешевшає Фото: Porsche

Найліквідніші автомобілі сучасності:

Porsche 911 – втрата 19,5% вартості за 5 років або $24 428. Porsche 718 Cayman – 21,8% ($15 581). Toyota Tacoma – 26% ($8 217). Chevrolet Corvette – 27,2% ($18 557). Honda Civic – 28% ($6 987). Chevrolet Camaro – 28% ($8 653). Toyota Tundra – 29,1% ($11 659). Ford Mustang – 29,2% ($9 325). Porsche 718 Boxster – 29,6% ($22 155). Toyota Corolla Hatchback – 30,1% ($7 156). Subaru BRZ – 30,2% ($9 424). Toyota RAV4 – 30,9% ($9 233). Toyota 4Runner – 31,3% ($12 753). Toyota Corolla Sedan – 31,4% ($7 004). Subaru Crosstrek – 33% ($8 511).

Електромобіль Jaguar I-Pace найбільше втрачає в ціні Фото: Jaguar

Серед найменш ліквідних авто чимало преміальних моделей (седанів і кросоверів) та електрокарів. Найбільше подешевшали електрокросовер Jaguar I-Pace (на 72,2%) та представницький седан BMW 7 Series (67,1%). В абсолютних цифрах антилідером є Maserati Ghibli, який втрачає понад 70 тис. доларів за 5 років експлуатації.

Важливо

Недорогі та безпроблемні: визначено найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)

Топ 15 найменш ліквідних моделей авто на ринку:

Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості за 5 років або $51 953. BMW 7 Series – 67,1% ($65 249). Tesla Model S – 65,2% ($52 165). Infiniti QX80 – 65% ($53 571). Maserati Ghibli – 64,7% ($70 874). BMW 5 Series Hybrid – 64,7% ($47 457). Nissan LEAF – 64,1% ($18 043). Maserati Levante – 63,7% ($64 991). Tesla Model X – 63,4% ($53 846). Cadillac Escalade ESV – 62,9% ($56 996). Range Rover – 62,9% ($67 858). Audi A8 L – 62,7% ($57 724). BMW 5 Series – 61,7% ($36 208). Audi Q7 – 61,6% ($37 256). Infiniti QX60 – 61,5% ($30 888).

Хоча ці цифри більше актуальні для американського ринку, українським автомобілістам вони теж можуть бути цікавими, адже переважна більшість авто зі США завозять до нас саме вживаними. Неліквідні авто з пробігом вигідніше купувати.

Раніше Фокус розповідав про кращі авто преміумкласу з пробігом. До рейтингу потрапили седани та універсали.

Також ми писали, що продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння по всьому світу.