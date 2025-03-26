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Авто

Які авто найбільше і найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації (фото)

авто з США, найліквідніші авто, ліквідність авто
Фото: Motor1.com | Експерти визначили найліквідніші та найменш ліквідні авто

Експерти визначили, які моделі автомобілів найшвидше та найповільніше дешевшають. Найліквіднішими виявилися спорткари, а найменш ліквідними — електромобілі і преміальні авто.

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Ліквідність авто – параметр, на який нерідко звертають увагу при виборі машини. Одні різко дешевіють з роками, інші – навпаки, тримають вартість. Американський сайт iSeeCars визначив найліквідніші та найменш ліквідні автомобілі на ринку.

У рамках дослідження було проаналізовано оголошення з продажу понад 800 000 вживаних автомобілів у віці 5 років та визначено, наскільки вони подешевшали. Середній показник склав 45,6%, тобто ринок поступово повертається на рівень, який був до пандемії COVID-19, яка спричинила різке подорожчання автомобілів. Для порівняння: у 2019 році середня втрата ціни за 5 років складала 49,6%, а от у 2023 році — лише 38,8%.

Porsche 911, авто з США, найліквідніші авто, ліквідність авто Fullscreen
Porsche 911 — найліквідніше авто на ринку
Фото: Porsche

Експерти відзначили, що найшвидше дешевіють електромобілі – у середньому на 58,8% за 5 років. А от гібриди, навпаки, добре тримають вартість і їх ціна зменшується за цей час на 40,7%.

Встановлено, що найліквідніші автомобілі — спорткари та моделі Toyota. Саме вони зайняли найвищі місця в рейтингу. Найменше втратили у ціні Porsche 911 (19,5%) та Porsche 718 Cayman (21,8%).

Porsche 718 Cayman, авто з США, найліквідніші авто, ліквідність авто Fullscreen
Porsche 718 Cayman повільно дешевшає
Фото: Porsche

Найліквідніші автомобілі сучасності:

  1. Porsche 911 – втрата 19,5% вартості за 5 років або $24 428.
  2. Porsche 718 Cayman – 21,8% ($15 581).
  3. Toyota Tacoma – 26% ($8 217).
  4. Chevrolet Corvette – 27,2% ($18 557).
  5. Honda Civic – 28% ($6 987).
  6. Chevrolet Camaro – 28% ($8 653).
  7. Toyota Tundra – 29,1% ($11 659).
  8. Ford Mustang – 29,2% ($9 325).
  9. Porsche 718 Boxster – 29,6% ($22 155).
  10. Toyota Corolla Hatchback – 30,1% ($7 156).
  11. Subaru BRZ – 30,2% ($9 424).
  12. Toyota RAV4 – 30,9% ($9 233).
  13. Toyota 4Runner – 31,3% ($12 753).
  14. Toyota Corolla Sedan – 31,4% ($7 004).
  15. Subaru Crosstrek – 33% ($8 511).
Jaguar I-Pace, авто з США, найліквідніші авто, ліквідність авто Fullscreen
Електромобіль Jaguar I-Pace найбільше втрачає в ціні
Фото: Jaguar

Серед найменш ліквідних авто чимало преміальних моделей (седанів і кросоверів) та електрокарів. Найбільше подешевшали електрокросовер Jaguar I-Pace (на 72,2%) та представницький седан BMW 7 Series (67,1%). В абсолютних цифрах антилідером є Maserati Ghibli, який втрачає понад 70 тис. доларів за 5 років експлуатації.

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Недорогі та безпроблемні: визначено найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)

Топ 15 найменш ліквідних моделей авто на ринку:

  1. Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості за 5 років або $51 953.
  2. BMW 7 Series – 67,1% ($65 249).
  3. Tesla Model S – 65,2% ($52 165).
  4. Infiniti QX80 – 65% ($53 571).
  5. Maserati Ghibli – 64,7% ($70 874).
  6. BMW 5 Series Hybrid – 64,7% ($47 457).
  7. Nissan LEAF – 64,1% ($18 043).
  8. Maserati Levante – 63,7% ($64 991).
  9. Tesla Model X – 63,4% ($53 846).
  10. Cadillac Escalade ESV – 62,9% ($56 996).
  11. Range Rover – 62,9% ($67 858).
  12. Audi A8 L – 62,7% ($57 724).
  13. BMW 5 Series – 61,7% ($36 208).
  14. Audi Q7 – 61,6% ($37 256).
  15. Infiniti QX60 – 61,5% ($30 888).

Хоча ці цифри більше актуальні для американського ринку, українським автомобілістам вони теж можуть бути цікавими, адже переважна більшість авто зі США завозять до нас саме вживаними. Неліквідні авто з пробігом вигідніше купувати.

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