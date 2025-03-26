Какие авто больше и меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации (фото)

Эксперты определили, какие модели автомобилей быстрее всего и медленнее всего дешевеют. Самыми ликвидными оказались спорткары, а наименее ликвидными — электромобили и премиальные авто.

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Ликвидность авто — параметр, на который нередко обращают внимание при выборе машины. Одни резко дешевеют с годами, другие — наоборот, держат стоимость. Американский сайт iSeeCars определил самые ликвидные и наименее ликвидные автомобили на рынке.

В рамках исследования были проанализированы объявления о продаже более 800 000 подержанных автомобилей в возрасте 5 лет и определено, насколько они подешевели. Средний показатель составил 45,6%, то есть рынок постепенно возвращается на уровень, который был до пандемии COVID-19, которая вызвала резкое подорожание автомобилей. Для сравнения: в 2019 году средняя потеря цены за 5 лет составляла 49,6%, а вот в 2023 году — только 38,8%.

Porsche 911 — самое ликвидное авто на рынке Фото: Porsche

Эксперты отметили, что быстрее всего дешевеют электромобили — в среднем на 58,8% за 5 лет. А вот гибриды, наоборот, хорошо держат стоимость и их цена уменьшается за это время на 40,7%.

Установлено, что самые ликвидные автомобили — спорткары и модели Toyota. Именно они заняли самые высокие места в рейтинге. Меньше всего потеряли в цене Porsche 911 (19,5%) и Porsche 718 Cayman (21,8%).

Porsche 718 Cayman медленно дешевеет Фото: Porsche

Самые ликвидные автомобили современности:

Porsche 911 — потеря 19,5% стоимости за 5 лет или $24 428. Porsche 718 Cayman — 21,8% ($15 581). Toyota Tacoma — 26% ($8 217). Chevrolet Corvette — 27,2% ($18 557). Honda Civic — 28% ($6 987). Chevrolet Camaro — 28% ($8 653). Toyota Tundra — 29,1% ($11 659). Ford Mustang — 29,2% ($9 325). Porsche 718 Boxster — 29,6% ($22 155). Toyota Corolla Hatchback — 30,1% ($7 156). Subaru BRZ — 30,2% ($9 424). Toyota RAV4 — 30,9% ($9 233). Toyota 4Runner — 31,3% ($12 753). Toyota Corolla Sedan — 31,4% ($7 004). Subaru Crosstrek — 33% ($8 511).

Электромобиль Jaguar I-Pace больше всего теряет в цене Фото: Jaguar

Среди наименее ликвидных авто немало премиальных моделей (седанов и кроссоверов) и электрокаров. Больше всего подешевели электрокроссовер Jaguar I-Pace (на 72,2%) и представительский седан BMW 7 Series (67,1%). В абсолютных цифрах антилидером является Maserati Ghibli, который теряет более 70 тыс. долларов за 5 лет эксплуатации.

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Топ 15 наименее ликвидных моделей авто на рынке:

Jaguar I-Pace — потеря 72,2% стоимости за 5 лет или $51 953. BMW 7 Series — 67,1% ($65 249). Tesla Model S — 65,2% ($52 165). Infiniti QX80 — 65% ($53 571). Maserati Ghibli — 64,7% ($70 874). BMW 5 Series Hybrid — 64,7% ($47 457). Nissan LEAF — 64,1% ($18 043). Maserati Levante — 63,7% ($64 991). Tesla Model X — 63,4% ($53 846). Cadillac Escalade ESV — 62,9% ($56 996). Range Rover — 62,9% ($67 858). Audi A8 L — 62,7% ($57 724). BMW 5 Series — 61,7% ($36 208). Audi Q7 — 61,6% ($37 256). Infiniti QX60 — 61,5% ($30 888).

Хотя эти цифры больше актуальны для американского рынка, украинским автомобилистам они тоже могут быть интересными, ведь подавляющее большинство авто из США завозят к нам именно подержанными. Неликвидные авто с пробегом выгоднее покупать.

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