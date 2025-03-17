540 сил і двері як у Lamborghini: в Україні з'явиться доступний електроспорткар (фото)

Електричний кабріолет MG Cyberster запропонують у версіях потужністю 340 і 540 сил. Топовий варіант моделі стартує до сотні за 3,2 с.

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В Україну привезуть новий MG Cyberster. Електричний спорткар продаватимуть на нашому ринку офіційно. Про це повідомляється на сторінці українського представництва бренду.

Кабріолет MG Cyberster створили до 100-річчя марки і він повертає її до витоків. Британський автовиробник прославився своїми недорогими родстерами.

Електрокар запропонують у версіях на 340 і 540 сил Фото: MG

4,5-метровий двомісний електромобіль MG Cyberster вирізняється обтічним силуетом із довгим капотом та зсунутим назад салоном. Його "фішкою" є двері, які піднімаються догори, як в Lamborghini.

У салоні MG Cyberster сидіння розділені високою центральною консоллю, що створює ефект кокпіта гоночного авто. На передній панелі встановлено трисекційний дисплей.

На передній панелі встановлено трисекційний дисплей Фото: MG

Електромобіль MG Cyberster в Україні запропонують у двох варіантах. Базова задньопривідна версія на 340 сил коштуватиме 44 340 доларів і зможе розганятися до 100 км/год за 5 с.

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Топовий повнопривідний варіант за $46 060 оснащений 540-сильною повнопривідною установкою. Спринт до сотні займає 3,2 с. Максимальна швидкість MG Cyberster обмежена на 200 км/год.

Крісла розділені високою консоллю Фото: MG

Обидві модифікації отримають батарею на 77 кВт∙год. Запас ходу MG Cyberster складе 507 км із заднім приводом та 443 км – із повним.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов недорогий седан MG.

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