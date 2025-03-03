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Авто

Очікується в Україні: анонсовано новий недорогий електрокросовер MG для Європи (фото)

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Фото: MG | Електрокросовер MG ES5 продаватимуть у Європі

Новий MG S5 — компактний і недорогий електрокросовер С-класу. Модель дебютує у 170-сильній версії із запасом ходу до 525 км.

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Електромобіль MG ES5 вийде на європейський ринок. Продажі нового доступного кросовера стартують навесні, а його назву змінять на S5. Про це повідомляється на сайті британо-китайського автовиробника.

Новий MG S5 – заміна електрокросовера ZS EV, який свого часу побував на тесті Фокусу. Річ у тім, що третє покоління MG ZS випускатимуть лише в бензинових і гібридних версіях. Варто відзначити, що як електромобіль MG S5, так і новий MG ZS з’являться в Україні до кінця нинішнього року.

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Запас ходу електрокросовера сягає 525 км
Фото: MG

Електрокросовер MG S5 – компактна 4,5-метрова модель з обтічним дизайном. В основі автомобіля лежить платформа хетчбека MG4.

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У салоні MG S5 встановили цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Об’єм багажника становить 462 л. Топові версії моделі отримали панорамний дах, електропривід водійського сидіння.

У Китаї модель уже продається і наразі доступна в 170-сильній модифікації . Саме цей варіант повинен дебютувати в Європі, проте не виключено, що з часом електрокросовер отримає силові установки на 204 і 435 к. с. від MG4.

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У салоні встановлено великий тачскрін
Фото: MG

Електромобіль MG S5 комплектують батареями ємністю 49 та 62,2 кВт∙год: запас ходу за циклом CLTC становить 425 і 525 км, відповідно. Ціна MG ES5 у Китаї стартує з $14 000, проте в Європі електрокар буде дорожчим.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов недорогий седан MG за $17 200.

Також Фокус розповідав про новий рамний позашляховик MG.

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