Ожидается в Украине: анонсирован новый недорогой электрокроссовер MG для Европы (фото)

Новый MG S5 — компактный и недорогой электрокроссовер С-класса. Модель дебютирует в 170-сильной версии с запасом хода до 525 км.

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Электромобиль MG ES5 выйдет на европейский рынок. Продажи нового доступного кроссовера стартуют весной, а его название сменят на S5. Об этом сообщается на сайте британо-китайского автопроизводителя.

Новый MG S5 — замена электрокроссовера ZS EV, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Дело в том, что третье поколение MG ZS будет выпускаться только в бензиновых и гибридных версиях. Стоит отметить, что как электромобиль MG S5, так и новый MG ZS появятся в Украине до конца нынешнего года.

Запас хода электрокроссовера достигает 525 км Фото: MG

Электрокроссовер MG S5 — компактная 4,5-метровая модель с обтекаемым дизайном. В основе автомобиля лежит платформа хэтчбека MG4.

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В салоне MG S5 установили цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Объем багажника составляет 462 л. Топовые версии модели получили панорамную крышу, электропривод водительского сиденья.

В Китае модель уже продается и на данный момент доступна в 170-сильной модификации. Именно этот вариант должен дебютировать в Европе, однако не исключено, что со временем электрокроссовер получит силовые установки на 204 и 435 л.с. от MG4.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: MG

Электромобиль MG S5 комплектуют батареями емкостью 49 и 62,2 кВт∙ч: запас хода по циклу CLTC составляет 425 и 525 км, соответственно. Цена MG ES5 в Китае стартует с $14 000, однако в Европе электрокар будет дороже.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел недорогой седан MG за $17 200.

Также Фокус рассказывал о новом рамном внедорожнике MG.