540 сил и двери как у Lamborghini: в Украине появится доступный электроспорткар (фото)
Электрический кабриолет MG Cyberster предложат в версиях мощностью 340 и 540 сил. Топовый вариант модели стартует до сотни за 3,2 с.
В Украину привезут новый MG Cyberster. Электрический спорткар будет продаваться на нашем рынке официально. Об этом сообщается на странице украинского представительства бренда.
Кабриолет MG Cyberster создали к 100-летию марки и он возвращает ее к истокам. Британский автопроизводитель прославился своими недорогими родстерами.
4,5-метровый двухместный электромобиль MG Cyberster отличается обтекаемым силуэтом с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Его "фишкой" являются двери, которые поднимаются вверх, как у Lamborghini.
В салоне MG Cyberster сиденья разделены высокой центральной консолью, что создает эффект кокпита гоночного авто. На передней панели установлен трехсекционный дисплей.
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Электромобиль MG Cyberster в Украине предложат в двух вариантах. Базовая заднеприводная версия на 340 сил будет стоить 44 340 долларов и сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с.Важно
Топовый полноприводный вариант за $46 060 оснащен 540-сильной полноприводной установкой. Спринт до сотни занимает 3,2 с. Максимальная скорость MG Cyberster ограничена на 200 км/ч.
Обе модификации получат батарею на 77 кВт∙ч. Запас хода MG Cyberster составит 507 км с задним приводом и 443 км — с полным.
Между прочим, недавно на украинский рынок вышел недорогой седан MG.
Также Фокус писал о новом спортивном электромобиле Renault на 540 сил.
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