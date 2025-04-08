В Україні виріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі (фото)
Українці купують ще більше електромобілів. За березень на облік поставили 4680 "зелених" авто.
Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно з лютим попит на електромобілі в Україні виріс на 4%, а порівняно з березнем 2024 року – на 6%. Переважна більшість електрокарів є легковими – 4532 од., з яких 647 – нові, а 3885 – вживані. Із 148 проданих комерційних електромобілів лише 7 є новими.
У сегменті нових електрокарів переважають моделі китайського виробництва, а лідером є BYD Song Plus.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за березень 2025 року:
- BYD Song Plus – 100 проданих авто.
- Volkswagen ID.Unyx – 96 од.
- Zeekr 001 – 69 од.
- Zeekr 7X – 59 од.
- Audi Q4 e-tron – 45 од.
Серед вживаних електромобілів на перше місце вийшов кросовер Tesla Model Y, який потіснив на другу позицію багаторічного лідера Nissan Leaf.Важливо
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y – 448 зареєстрованих авто.
- Nissan Leaf – 445 од.
- Tesla Model 3 – 410 од.
- Hyundai Kona – 273 од.
- Kia Niro – 270 од.
Усього за перший квартал 2025 року в Україні поставили на облік 12 805 електрокарів (1978 нових і 10827 вживаних), що на 8% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
До речі, нещодавно в Україні з'явився оригінальний сімейний електромобіль Zeekr із запасом ходу 700 км.
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