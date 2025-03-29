В Україні з'явився оригінальний сімейний електрокар Zeekr із запасом ходу 700 км (фото)

В Україну почали завозити новий Zeekr Mix. Один із перших електричних мінівенів засвітився в Києві.

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Світлини оригінального електрокара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Zeekr Mix надійшов у продаж із кінця 2024 року. В Україну мінівен постачають неофіційно з Китаю, а його ціна становить від 46 до 50 тисяч доларів.

Мінівен має незвичні двері Фото: Zeekr

Новий Zeekr Mix – оригінальний 4,7-метровий мінівен із обтічним однооб’ємним дизайном. Родзинкою авто є його асиметричні двері. З правого боку зсувними є не лише задні двері, а й передні тоді, як водійські двері – звичайні.

Центральна консоль Zeekr Mix пересувається з допомогою електроприводу Фото: Zeekr

Не менш оригінальним є і салон Zeekr Mix 2025. Зокрема, там встановлено зсувну центральну консоль із електроприводом, а крісла другого ряду розвертаються. Електрокар випускають у варіантах на 4, 5 та 6 місць. Серед опцій є холодильник та система напівавтономного руху.

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Китайський електромобіль Zeekr Mix оснащений 421-сильним мотором на задній вісі. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Завдяки керованим заднім колесам авто має невеликий (9,9 м) діаметр розвороту.

Крісла другого ряду можна розвернути Фото: Zeekr

На вибір доступні батареї ємністю 76 і 102 кВт∙год: запас ходу складає 550 і 702 км, відповідно. Як і всі сучасні електромобілі Zeekr, мінівен підтримує надшвидку зарядку. Поповнити заряд батареї на 80% можна усього за 10,5 хв.

До речі, нещодавно в Києві з'явився 1265-сильний спортивний електрокар Zeekr, створений за участі зірки "Формули-1".

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