Ексклюзив від чемпіона "Формули-1": у Києві помітили лімітований 1265-сильний Zeekr (фото)

Електромобіль Zeekr 001 FR потужністю 1265 сил коштує понад 100 000 доларів і випускається невеликими партіями. Він здатен розігнатися до сотні за 2,4 с і розвинути 280 км/год.

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У Києві помітили електромобіль Zeekr 001 у лімітованій спортивній версії FR. Це одне з найпотужніших і найшвидших китайських авто. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Zeekr 001 FR здатен розвертатися на місці

Zeekr 001 FR — топова заряджена версія моделі, створена спільно спеціалістами Geely і Volvo. У її доводці взяв участь чемпіон "Формули-1" Кімі Ряйкконен. Китайський електромобіль коштує понад 100 000 доларів і щомісяця збирають лише по 99 таких авто.

Електромобіль Zeekr 001 FR отримав чотири мотори, які сумарно видають 1265 к. с. та 1280 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.

Салон Zeekr 001 FR оздоблено алькантарою Фото: Zeekr

В арсеналі авто – спортивна підвіска, карбоново-керамічні гальма і керовані задні колеса, які дозволяють розвертатися на місці. Батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 550 км, а 800-вольтне електрообладнання дозволяє швидко заряджати її на 80% за 15 хвилин.

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Відрізнити новий Zeekr 001 FR від стандартної моделі можна за карбоновим обвісом та заднім антикрилом. Крім того, встановлені 22-дюймові диски зкріпленням центральною гайкою.

У салоні встановлено спортивні крісла та кермо, а в оздобленні використана алькантара. Комплектація включає панорамний дах, тризонний клімат-контроль, електропакет, камери кругового огляду та акустику з 28 динаміками.

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