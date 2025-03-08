В Україні з'явився розкішний 965-сильний електромобіль від BYD і Mercedes (фото)

Denza Z9 GT — потужний 965-сильний електрокар від преміального бренду BYD. Авто здатне розігнатися до сотні за 3,4 с і проїхати 630 км без підзарядки.

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В Україну почали завозити преміальні електромобілі BYD Denza Z9 GT. Одне із перших авто помітили в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Denza – преміальний підрозділ концерну BYD Auto. Електромобіль BYD Denza Z9 GT розробляли разом із Mercedes-Benz, як і низку інших моделей бренду. Він невдовзі продаватиметься в Європі, проте поки в Україну його завозять неофіційно і продають за ціною приблизно від 50 000 доларів.

Новий BYD Denza Z9 GT – конкурент Zeekr 001 та дешевша альтернатива Porsche Taycan Sport Turismo. 5,2-метровий китайський електромобіль вирізняється обтічним силуетом, має великий спойлер, розкосі фари та продовгуваті ліхтарі.

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У салоні BYD Denza Z9 GT встановлено три дисплеї на передній панелі, є і проєкція на лобове скло. Електрокар багато оснащений – є електропривід сидінь, панорамний дах та холодильник.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Denza Z9 GT оснащений трьома моторами, які сумарно розвивають 965 к. с. і 1150 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 230 км/год. Батарея ємністю 100,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 630 км.

Між іншим, нещодавно BYD вивів на ринок дешевий електромобіль за $13 750 із запасом ходу до 520 км.

Також Фокус розповідав, що в Києві зявився розкішний мінівен Denza.