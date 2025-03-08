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В Украине появился роскошный 965-сильный электромобиль от BYD и Mercedes (фото)

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Фото: Topcars UA | Denza Z9 GT — премиальный электрокар от BYD — премиальный электрокар от BYD

Denza Z9 GT — мощный 965-сильный электрокар от премиального бренда BYD. Авто способно разогнаться до сотни за 3,4 с и проехать 630 км без подзарядки.

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В Украину начали завозить премиальные электромобили BYD Denza Z9 GT. Одно из первых авто заметили в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Denza — премиальное подразделение концерна BYD Auto. Электромобиль BYD Denza Z9 GT разрабатывался вместе с Mercedes-Benz, как и ряд других моделей бренда. Он вскоре будет продаваться в Европе, однако пока в Украину его завозят неофициально и продают по цене примерно от 50 000 долларов.

Denza Z9, BYD Denza Z9, электромобиль BYD, BYD Denza, новый BYD Denza Z9, новый Denza Z9, новый Denza Z9 Fullscreen
Электрокар оснащен 965-сильной установкой
Фото: Topcars UA

Новый BYD Denza Z9 GT — конкурент Zeekr 001 и более дешевая альтернатива Porsche Taycan Sport Turismo. 5,2-метровый китайский электромобиль отличается обтекаемым силуэтом, имеет большой спойлер, раскосые фары и продолговатые фонари.

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В салоне BYD Denza Z9 GT установлены три дисплея на передней панели, есть и проекция на лобовое стекло. Электрокар богато оснащен — есть электропривод сидений, панорамная крыша и холодильник.

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На передней панели установлены три дисплея
Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Denza Z9 GT оснащен тремя моторами, которые суммарно развивают 965 л. с. и 1150 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. Батарея емкостью 100,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 630 км.

Между прочим, недавно BYD вывел на рынок дешевый электромобиль за $13 750 с запасом хода до 520 км.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве появился роскошный минивэн Denza.

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