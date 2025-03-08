В Украине появился роскошный 965-сильный электромобиль от BYD и Mercedes (фото)
Denza Z9 GT — мощный 965-сильный электрокар от премиального бренда BYD. Авто способно разогнаться до сотни за 3,4 с и проехать 630 км без подзарядки.
В Украину начали завозить премиальные электромобили BYD Denza Z9 GT. Одно из первых авто заметили в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Denza — премиальное подразделение концерна BYD Auto. Электромобиль BYD Denza Z9 GT разрабатывался вместе с Mercedes-Benz, как и ряд других моделей бренда. Он вскоре будет продаваться в Европе, однако пока в Украину его завозят неофициально и продают по цене примерно от 50 000 долларов.
Новый BYD Denza Z9 GT — конкурент Zeekr 001 и более дешевая альтернатива Porsche Taycan Sport Turismo. 5,2-метровый китайский электромобиль отличается обтекаемым силуэтом, имеет большой спойлер, раскосые фары и продолговатые фонари.
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В салоне BYD Denza Z9 GT установлены три дисплея на передней панели, есть и проекция на лобовое стекло. Электрокар богато оснащен — есть электропривод сидений, панорамная крыша и холодильник.
Электромобиль BYD Denza Z9 GT оснащен тремя моторами, которые суммарно развивают 965 л. с. и 1150 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. Батарея емкостью 100,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 630 км.
Между прочим, недавно BYD вывел на рынок дешевый электромобиль за $13 750 с запасом хода до 520 км.
Также Фокус рассказывал, что в Киеве появился роскошный минивэн Denza.
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