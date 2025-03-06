Цена $13 750 и запас хода 520 км: презентован недорогой электромобиль BYD (фото)

Электромобиль BYD Dolphin подрос в размерах и изменился снаружи и внутри. Хэтчбек предлагается в трех версиях с запасом хода до 520 км.

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В Китае дебютировал новый BYD Dolphin 2025. Компактный электромобиль прошел серьезную модернизацию и поступает в продажу по цене от 99 800 до 125 800 юаней ($13 750 — 17 300), а позже появится в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль BYD Dolphin не только получил новые фары, бамперы и фонари, но и стал несколько больше прошлогодней модели.

Запас хода электрокара достигает 520 км Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Dolphin 2025:

длина — 4280 мм;

ширина — 1770 мм;

высота — 1570 мм;

колесная база — 2700 мм.

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Салон BYD Dolphin 2025 обновили больше, чем дизайн. Электрокар получил новые руль, панель приборов и центральную консоль, а центральный тачскрин увеличили до 12,8 дюймов в диагонали. Кроме того, хэтчбек получил улучшенную мультимедийную систему, беспроводную зарядку смартфонов и технологию полуавтономного движения.

В салоне заменили руль, центральную панель и дисплеи Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль BYD Dolphin предлагается в трех модификациях:

94 л. с., батарея на 45 кВт∙ч, запас хода 420 км;

174 л. с., батарея на 45 кВт∙ч, запас хода 410 км;

204 л. с., батарея на 60,5 кВт∙ч, запас хода 520 км.

Кстати, гибриды и электромобили BYD можно оснастить дроном с док-станцией на крыше.

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