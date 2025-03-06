Цена $13 750 и запас хода 520 км: презентован недорогой электромобиль BYD (фото)
Электромобиль BYD Dolphin подрос в размерах и изменился снаружи и внутри. Хэтчбек предлагается в трех версиях с запасом хода до 520 км.
В Китае дебютировал новый BYD Dolphin 2025. Компактный электромобиль прошел серьезную модернизацию и поступает в продажу по цене от 99 800 до 125 800 юаней ($13 750 — 17 300), а позже появится в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Dolphin не только получил новые фары, бамперы и фонари, но и стал несколько больше прошлогодней модели.
Габариты BYD Dolphin 2025:
- длина — 4280 мм;
- ширина — 1770 мм;
- высота — 1570 мм;
- колесная база — 2700 мм.
Салон BYD Dolphin 2025 обновили больше, чем дизайн. Электрокар получил новые руль, панель приборов и центральную консоль, а центральный тачскрин увеличили до 12,8 дюймов в диагонали. Кроме того, хэтчбек получил улучшенную мультимедийную систему, беспроводную зарядку смартфонов и технологию полуавтономного движения.
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Китайский электромобиль BYD Dolphin предлагается в трех модификациях:
- 94 л. с., батарея на 45 кВт∙ч, запас хода 420 км;
- 174 л. с., батарея на 45 кВт∙ч, запас хода 410 км;
- 204 л. с., батарея на 60,5 кВт∙ч, запас хода 520 км.
Кстати, гибриды и электромобили BYD можно оснастить дроном с док-станцией на крыше.
Также Фокус писал об электрическом седане BYD за $20 000 с запасом хода более 500 км.
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