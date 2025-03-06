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Авто

Ціна $13 750 і запас ходу 520 км: презентовано недорогий електромобіль BYD (фото)

BYD Dolphin 2025, BYD Dolphin, новий BYD Dolphin, електромобіль BYD
Фото: CarNewsChina | BYD Dolphin пройшов модернізацію

Електромобіль BYD Dolphin підріс у розмірах і змінився зовні та всередині. Хетчбек пропонують у трьох версіях із запасом ходу до 520 км.

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У Китаї дебютував новий BYD Dolphin 2025. Компактний електромобіль пройшов серйозну модернізацію і надходить у продаж за ціною від 99 800 до 125 800 юанів ($13 750 – 17 300), а пізніше з'явиться в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль BYD Dolphin не лише отримав нові фари, бампери та ліхтарі, але й став дещо більшим за минулорічну модель.

BYD Dolphin, новий BYD Dolphin, BYD Dolphin 2025, електромобіль BYD Fullscreen
Запас ходу електрокара сягає 520 км
Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Dolphin 2025:

  • довжина — 4280 мм;
  • ширина — 1770 мм;
  • висота — 1570 мм;
  • колісна база — 2700 мм.
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Салон BYD Dolphin 2025 оновили більше, аніж дизайн. Електрокар отримав нові кермо, панель приладів і центральну консоль, а центральний тачскрін збільшили до 12,8 дюймів у діагоналі. Крім того, хетчбек отримав покращену мультимедійну систему, бездротову зарядку смартфонів та технологію напівавтономного руху.

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У салоні замінили кермо, центральну панель і дисплеї
Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль BYD Dolphin пропонують у трьох модифікаціях:

  • 94 к. с., батарея на 45 кВт∙год, запас ходу 420 км;
  • 174 к. с., батарея на 45 кВт∙год, запас ходу 410 км;
  • 204 к. с., батарея на 60,5 кВт∙год, запас ходу 520 км.

До речі, гібриди та електромобілі BYD можна оснастити дроном із док-станцією на даху.

Також Фокус писав про електричний седан BYD за $20 000 із запасом ходу понад 500 км.

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