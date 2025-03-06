Ціна $13 750 і запас ходу 520 км: презентовано недорогий електромобіль BYD (фото)
Електромобіль BYD Dolphin підріс у розмірах і змінився зовні та всередині. Хетчбек пропонують у трьох версіях із запасом ходу до 520 км.
У Китаї дебютував новий BYD Dolphin 2025. Компактний електромобіль пройшов серйозну модернізацію і надходить у продаж за ціною від 99 800 до 125 800 юанів ($13 750 – 17 300), а пізніше з'явиться в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль BYD Dolphin не лише отримав нові фари, бампери та ліхтарі, але й став дещо більшим за минулорічну модель.
Габарити BYD Dolphin 2025:
- довжина — 4280 мм;
- ширина — 1770 мм;
- висота — 1570 мм;
- колісна база — 2700 мм.
Салон BYD Dolphin 2025 оновили більше, аніж дизайн. Електрокар отримав нові кермо, панель приладів і центральну консоль, а центральний тачскрін збільшили до 12,8 дюймів у діагоналі. Крім того, хетчбек отримав покращену мультимедійну систему, бездротову зарядку смартфонів та технологію напівавтономного руху.
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Китайський електромобіль BYD Dolphin пропонують у трьох модифікаціях:
- 94 к. с., батарея на 45 кВт∙год, запас ходу 420 км;
- 174 к. с., батарея на 45 кВт∙год, запас ходу 410 км;
- 204 к. с., батарея на 60,5 кВт∙год, запас ходу 520 км.
До речі, гібриди та електромобілі BYD можна оснастити дроном із док-станцією на даху.
Також Фокус писав про електричний седан BYD за $20 000 із запасом ходу понад 500 км.
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