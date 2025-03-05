"Мавік" на даху: гібриди та електромобілі BYD отримали оригінальну опцію (відео)

Нові моделі BYD стали першими у світі авто з док-станцією для дрону. Керувати безпілотником можна через мультимедійну систему або за допомогою смартфона.

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BYD запропонував нову нестандартну опцію для низки моделей. Гібриди та електрокари китайського бренду можна доукомплектувати дроном на даху. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Технологію спільно розробили BYD та компанія DJI, яка виробляє дрони Mavic. Вперше її анонсували ще в 2023 році для позашляховика BYD Yangwang U8, але пропонувати опцію почали лише зараз і першим її отримав плагін-гібрид BYD Fang Cheng Bao 8.

Док-станцію для дрона встановлюють на даху Фото: BYD Auto

На даху авто встановили док-станцію для дрону в спеціальному контейнері висотою 215 мм. Безпіотник DJI швидко підзаряджається від батареї електрокара: аби поповнити заряд на 80% потрібно 30 хвилин.

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Керувати дроном можна через мультимедійну систему BYD або з допомогою спеціального мобільного застосунку. Запускати його можна на швидкості до 25 км/год. Дрон DJI здатен розвинути 54 км/год та відлітати на відстань до 2 км від автомобіля.

Дрон можна запускати на ходу Фото: BYD Auto

Вартість опції становить 16 000 юанів ($2200). Найближчим часом дрон запропонують для низки інших моделей BYD – Yangwang U8, Fang Cheng Bao 5, Titanium 3, Denza N9, Tang L та Sealion 07 DM-i.

До речі, нещодавно презентували недорогий електромобіль BYD із запасом ходу понад 500 км.

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