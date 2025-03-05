"Мавик" на крыше: гибриды и электромобили BYD получили оригинальную опцию (видео)
Новые модели BYD стали первыми в мире авто с док-станцией для дрона. Управлять беспилотником можно через мультимедийную систему или с помощью смартфона.
BYD предложил новую нестандартную опцию для ряда моделей. Гибриды и электрокары китайского бренда можно доукомплектовать дроном на крыше. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Технологию совместно разработали BYD и компания DJI, которая производит дроны Mavic. Впервые ее анонсировали еще в 2023 году для внедорожника BYD Yangwang U8, но предлагать опцию начали только сейчас и первым ее получил плагин-гибрид BYD Fang Cheng Bao 8.
На крыше авто установили док-станцию для дрона в специальном контейнере высотой 215 мм. Беспилотник DJI быстро подзаряжается от батареи электрокара: чтобы пополнить заряд на 80% нужно 30 минут.
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Управлять дроном можно через мультимедийную систему BYD или с помощью специального мобильного приложения. Запускать его можно на скорости до 25 км/ч. Дрон DJI способен развить 54 км/ч и улетать на расстояние до 2 км от автомобиля.
Стоимость опции составляет 16 000 юаней ($2200). В ближайшее время дрон предложат для ряда других моделей BYD — Yangwang U8, Fang Cheng Bao 5, Titanium 3, Denza N9, Tang L и Sealion 07 DM-i.
Кстати, недавно презентовали недорогой электромобиль BYD с запасом хода более 500 км.
Также Фокус рассказывал о новых 1000-сильных моделях BYD.
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