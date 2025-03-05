Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

"Мавик" на крыше: гибриды и электромобили BYD получили оригинальную опцию (видео)

BYD Fang Cheng Bao, DJI Mavic, BYD Yangwang U8
Фото: BYD Auto | Для BYD предлагают дрон DJI с док-станцией для BYD

Новые модели BYD стали первыми в мире авто с док-станцией для дрона. Управлять беспилотником можно через мультимедийную систему или с помощью смартфона.

Related video

BYD предложил новую нестандартную опцию для ряда моделей. Гибриды и электрокары китайского бренда можно доукомплектовать дроном на крыше. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Технологию совместно разработали BYD и компания DJI, которая производит дроны Mavic. Впервые ее анонсировали еще в 2023 году для внедорожника BYD Yangwang U8, но предлагать опцию начали только сейчас и первым ее получил плагин-гибрид BYD Fang Cheng Bao 8.

док станция дрона, BYD Fang Cheng Bao, DJI Mavic, BYD Yangwang U8 Fullscreen
Док-станцию для дрона устанавливают на крыше
Фото: BYD Auto

На крыше авто установили док-станцию для дрона в специальном контейнере высотой 215 мм. Беспилотник DJI быстро подзаряжается от батареи электрокара: чтобы пополнить заряд на 80% нужно 30 минут.

Читать также

"Требуют капитуляции": эксперт объяснил, на что придется пойти украинской власти с Трампом

Не был белым и без длинных волос: ученые выяснили, как на самом деле выглядел Иисус Христос

Джей Ди Вэнс объяснил, почему на самом деле вмешался в спор Трампа и Зеленского (фото, видео)

С 10 утра "висела" российская "птичка": бойцы раскрыли детали удара по полигону ВСУ

Важно
Цена $12 500 и запас хода 2000 км: BYD выпустил электрифицированный аналог VW Jetta (фото)
Цена $12 500 и запас хода 2000 км: BYD выпустил электрифицированный аналог VW Jetta (фото)

Управлять дроном можно через мультимедийную систему BYD или с помощью специального мобильного приложения. Запускать его можно на скорости до 25 км/ч. Дрон DJI способен развить 54 км/ч и улетать на расстояние до 2 км от автомобиля.

внедорожник BYD, BYD Fang Cheng Bao, DJI Mavic, BYD Yangwang U8 Fullscreen
Дрон можно запускать на ходу
Фото: BYD Auto

Стоимость опции составляет 16 000 юаней ($2200). В ближайшее время дрон предложат для ряда других моделей BYD — Yangwang U8, Fang Cheng Bao 5, Titanium 3, Denza N9, Tang L и Sealion 07 DM-i.

Кстати, недавно презентовали недорогой электромобиль BYD с запасом хода более 500 км.

Также Фокус рассказывал о новых 1000-сильных моделях BYD.

Читать также

Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq

В интернете показали малоизвестный украинский микроавтобус 90-х для бездорожья (фото)

В Киеве засветился новейший суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes (фото)

Миниатюрный эксклюзив: на аукцион выставили уникальный шестиколесный Suzuki Jimny (фото)