Более 900 сил и запас хода 1300 км: BYD выводит на рынок свой самый дорогой кроссовер (фото)

Большой 5,2-метровый кроссовер Denza N9 дебютировал с 925-сильной электрифицированной установкой. Авто оснащено пневмоподвеской, холодильником, электроприводом кресел первого и второго ряда.

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Новый Denza N9 поступил в производство и выходит на рынок. Флагманский электрифицированный кроссовер от премиального подразделения BYD в Китае стоит от 450 000 до 550 000 юаней ($62 000 — 76 000), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер BYD Denza N9 — премиальная полноразмерная модель со сдержанным дизайном. У него двухобъемный силуэт, высокий капот и продолговатые фары. Авто внешне существенно отличается от других Denza.

Модель вышла на рынок в 925-сильной гибридной версии Фото: BYD Auto

Габариты BYD Denza N9:

длина — 5258 мм;

ширина — 2030 мм;

высота — 1830 мм;

колесная база — 3125 мм;

масса — 3130 кг.

На передней панели установлены три дисплея Фото: BYD Auto

В салоне Denza N9 на передней панели установили три дисплея, еще один монитор раскладывается с потолка для задних пассажиров. Кроссовер оснастили панорамной крышей, холодильником, пневмоподвеской и системой полуавтономного движения, а за доплату боковые зеркала можно заменить камерами.

Новый BYD Denza N9 вышел на рынок в шестиместном исполнении. Кресла первого и второго ряда получили электропривод и подогрев.

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Кроссовер BYD Denza N9 дебютировал в 925-сильной плагин-гибридной версии с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Максимальная скорость — 230 км/ч.

Кресла первого и второго ряда получили электропривод Фото: BYD Auto

Батарея на 47 кВт∙ч позволяет преодолеть 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км. Позже появится электрическая модификация.

Кстати, Denza N9 — не самая мощная модель BYD, ведь в линейке китайского производителя есть 1000-сильные авто.

Также Фокус писал о новом доступном электрокаре BYD за $20 000 с запасом хода более 500 км.