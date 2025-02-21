Более 900 сил и запас хода 1300 км: BYD выводит на рынок свой самый дорогой кроссовер (фото)
Большой 5,2-метровый кроссовер Denza N9 дебютировал с 925-сильной электрифицированной установкой. Авто оснащено пневмоподвеской, холодильником, электроприводом кресел первого и второго ряда.
Новый Denza N9 поступил в производство и выходит на рынок. Флагманский электрифицированный кроссовер от премиального подразделения BYD в Китае стоит от 450 000 до 550 000 юаней ($62 000 — 76 000), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер BYD Denza N9 — премиальная полноразмерная модель со сдержанным дизайном. У него двухобъемный силуэт, высокий капот и продолговатые фары. Авто внешне существенно отличается от других Denza.
Габариты BYD Denza N9:
- длина — 5258 мм;
- ширина — 2030 мм;
- высота — 1830 мм;
- колесная база — 3125 мм;
- масса — 3130 кг.
В салоне Denza N9 на передней панели установили три дисплея, еще один монитор раскладывается с потолка для задних пассажиров. Кроссовер оснастили панорамной крышей, холодильником, пневмоподвеской и системой полуавтономного движения, а за доплату боковые зеркала можно заменить камерами.
Новый BYD Denza N9 вышел на рынок в шестиместном исполнении. Кресла первого и второго ряда получили электропривод и подогрев.Важно
Кроссовер BYD Denza N9 дебютировал в 925-сильной плагин-гибридной версии с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Максимальная скорость — 230 км/ч.
Батарея на 47 кВт∙ч позволяет преодолеть 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км. Позже появится электрическая модификация.
Кстати, Denza N9 — не самая мощная модель BYD, ведь в линейке китайского производителя есть 1000-сильные авто.
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