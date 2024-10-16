Сверхмощный гигант: раскрыты подробности флагманского кроссовера BYD (фото)

Новый BYD Denza N9 — 5,2-метровый семейный кроссовер премиум-класса. Модель предложат в мощных гибридной и электрической версиях.

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BYD готовит большой электрифицированный кроссовер Denza N9. Премиальную семейную модель презентуют до конца года, а пока на сайте CarNewsChina раскрыли подробности модели.

Новый BYD Denza N9 — большой кроссовер с тремя рядами сидений. Его сдержанный дизайн с высоким капотом, лаконичными линиями кузова и продолговатыми фарами является нетипичным для китайской марки.

Мощность гибридной версии Denza N9 превышает 1000 сил Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Denza N9:

длина — 5258 мм;

ширина — 2030 мм;

высота — 1830 мм;

колесная база — 3125 мм;

масса — 3130 кг.

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На фото видно, что авто получит лидар (лазерный дальномер) для автопилота. Также за доплату зеркала заднего вида можно заменить камерами. Стандартными будут панорамная крыша и пневмоподвеска.

Вместо зеркал заднего вида можно установить камеры Фото: BYD Auto

Кроссовер BYD Denza N9 дебютирует в плагин-гибридной версии, а позже представят электрокар. Гибрид оснащен тремя электромоторами общей мощностью 925 сил и 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 207 л. с.

Батарея емкостью 47 кВт∙ч позволит преодолевать до 165 км на электротяге. Максимальная скорость Denza N9 ограничена на 230 км/ч.

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