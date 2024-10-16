Надпотужний гігант: розкрито подробиці флагманського кросовера BYD (фото)
Новий BYD Denza N9 — 5,2-метровий сімейний кросовер преміумкласу. Модель запропонують у потужних гібридній та електричній версіях.
BYD готує великий електрифікований кросовер Denza N9. Преміальну сімейну модель презентують до кінця року, а поки на сайті CarNewsChina розкрили подробиці моделі.
Новий BYD Denza N9 – великий кросовер із трьома рядами сидінь. Його стриманий дизайн із високим капотом, лаконічними лініями кузова та продовгуватими фарами є нетиповим для китайської марки.
Розміри BYD Denza N9:
- довжина – 5258 мм;
- ширина – 2030 мм;
- висота – 1830 мм;
- колісна база – 3125 мм;
- маса – 3130 кг.
На фото видно, що авто отримає лідар (лазерний дальномір) для автопілоту. Також за доплату дзеркала заднього виду можна замінити камерами. Стандартними будуть панорамний дах і пневмопідвіска.
Кросовер BYD Denza N9 дебютує у плагін-гібридній версії, а пізніше представлять електрокар. Гібрид оснащений трьома електромоторами загальною потужністю 925 сил та 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 207 к. с.
Батарея ємністю 47 кВт∙год дозволить долати до 165 км на електротязі. Максимальна швидкість Denza N9 обмежена на 230 км/год.
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