BYD випустив брутального і потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)

BYD Leopard 8 — 5,2-метровий повнорозмірний позашляховик із трьома рядами крісел. Його 680-сильна гібридна установка дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,8 с.

Related video

У Китаї презентували новий BYD FangChengBao Leopard 8. Великий позашляховик надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 500 000 юанів ($70 000). Деталі новинки розкрили на сайті виробника.

Позашляховик отримав 680-сильну гібридну установку Фото: BYD Auto

BYD FangChengBao Leopard 8 – серійна версія концепту, показаного навесні на автошоу в Пекіні. Розробники називають позашляховик конкурентом Toyota Land Cruiser 300 та планують продавати його і за межами Китаю.

Китайський позашляховик BYD майже не відрізняється від свого прототипа. У нього брутальний рубаний дизайн із масивними бамперами, розширеними крилами та пластиковим обвісом. Авто суттєво більше за Toyota Land Cruiser 300.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: BYD Auto

Розміри BYD FangChengBao Leopard 8:

довжина – 5195 мм;

ширина – 1994 мм;

висота – 1875 мм;

колісна база – 2920 мм;

маса – 3305 кг.

Важливо

Для міста та бездоріжжя: новий Toyota Land Cruiser 250 отримав дві яскраві версії (фото)

Рубані лінії переважають і в салоні BYD Leopard 8. На передній панелі встановлено три дисплеї (один – для пасажира), а крісла першого ряду розділені високою консоллю. Модель запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Мультимедійну систему авто і функцію доступу в салон зі смартфону розробили в Huawei. Серед опцій також є чотиризонний клімат-контроль і електропривід крісел першоого та другого ряду.

Модель доступна у версіях на 6 і 7 місць Фото: BYD Auto

Новий BYD Leopard 8 оснащений 2,0-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів загальною потужністю 680 сил. Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Середня витрата пального становить 6,8 л/100 км. Крім того, позашляховик отримав незалежну підвіску всіх коліс із адаптивними амортизаторами.

До речі, недавно дебютував доступний гібридний кросовер BYD із запасом ходу 2000 км.

Також Фокус розповідав про розкішний мінівен BYD Xia.